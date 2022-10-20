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Yerel Bodrum açıklarında 32 göçmen kurtarıldı!
Yerel

Bodrum açıklarında 32 göçmen kurtarıldı!

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 32 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekibince kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-20 22:07:00 -
Bodrum açıklarında 32 göçmen kurtarıldı!

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bottaki 32 düzensiz göçmeni sahil güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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