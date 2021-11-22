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Sağlık Böcek ilaçlarının yerini genetiği değiştirilmiş bitkiler alıyor!
Sağlık

Böcek ilaçlarının yerini genetiği değiştirilmiş bitkiler alıyor!

Uzun yıllardır kullanılan ve insan sağlığına zararlı olduğu bilinen tarım ilaçlarına alternatif arayışı sürerken İspanya'da bilim adamlarının tarım zararlıları ile mücadele için genetiği değiştirilen bir bitki yetiştirdikleri öğrenildi. İspanya'da tarım ilaçları üzerinde çalışan bilim adamları, kimyasalların etkisini azaltarak zararlılarla mücadele edecek genetiği değiştirilmiş bir bitki türü yetiştirmeyi başardı.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 16:07:00 -
Böcek ilaçlarının yerini genetiği değiştirilmiş bitkiler alıyor!

İnsan sağlığına zararlı olduğu bilinen tarım ilaçlarına alternatif arayışı sürerken İspanya'da bilim adamlarının tarım zararlıları ile mücadele için genetiği değiştirilen bir bitki yetiştirdikleri öğrenildi. Araştırma, İspanya Ulusal Araştırma Konseyi ve Valensiya Politeknik Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından yapıldı. Hakemli bilimsel dergi Biodesign Research'te yayımlandı. Bu kapsamda, Latince adı Nicotiana benthamiana olan, Avustralya'ya özgü bir bitki türü kullanıldı. Bitkinin genetiği değiştirilerek, salgıladığı kimyasal ile erkek böceklerin kafasını karıştırarak, üremelerini ve çoğalmalarını önledi.

'Tarım zararlıları' olarak da bilinen böcekler bağlarda ve tarlalarda çoğalırken yaprakları çiğneyerek ve sapları oyarak ürüne büyük hasarlar verebiliyor. Geliştirilen bitkinin bu gelişmeyi azaltarak kademeli biçimde durdurması öngörülüyor. Böceklerin yanısıra bakterilere, mantarlara, kemirgenlere karşı da tarım ilaçları bulunuyor. Bu ilaçlara maruz kalanlarda yaşanan sağlık sorunları ise ölümle sonuçlanabiliyor.

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