Böbreklere neler zarar verir?

Böbreklere en çok zarar veren durumların başında su tüketiminin yetersiz olması gelir. Vücut atık maddeleri uzaklaştırmak için yeterince suya ihtiyaç duyar ve yetersiz su alımında böbrek fonksiyonları da yavaşlayarak bozulmaya başlar. Böbreklerin işlevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmeleri için günlük en az 1,5-2 litre su tüketilmelidir.

Yetişkin bir insanın günlük tuz ihtiyacı 5 gramdır. Bu miktarın üzerinde aşırı tuz tüketimi öncelikle tansiyonu artırır. Tansiyondaki artış da böbreklere fazla yük binmesine neden olur ve bu şekilde böbrek sağlığı bozulur. Böbrek sağlığının korunması için tuz tüketimi mutlaka sınırlandırılmalıdır.

İdrarın uzun süre tutulması idrar kesesine zarar verir. Ancak uzun vadede idrar tutulmasından kaynaklanan basınç böbreklerin sağlığının bozulmasında da etkili olabilir. Bu nedenle tuvalet ihtiyacı hissedildiğinde fazla beklenmeden bu ihtiyaç giderilmelidir.

Kullanılan ilaçlar da böbreklere zarar verir. İlaçların kalıntıları böbreklerden süzülerek atıldığı için ne kadar fazla ilaç tüketilirse, böbrekler de ilaçlardan o kadar fazla etkilenip işlevlerini o kadar hızlı yitirirler. Bu nedenle böbrek sağlığının korunabilmesi için gereksiz ilaç kullanımından mutlaka kaçınılmalı, ilaç kullanımı alışkanlık haline getirilmemelidir.

Böbrek sağlığına zarar veren bir diğer etken ise hareketsiz yaşam tarzıdır. Diğer vücut fonksiyonlarında olduğu gibi hareketsizlik böbreklerin çalışmasını da etkilediğinden düzenli egzersiz yapmaya özen gösterilmelidir.

Böbreklerin en önemli düşmanlarından birisi de soğuktur. Yüzme sonrası bel boşluğunun yeterince kurulanmaması, soğuk yere oturulması ve terli tişörtün değiştirilmemesi gibi durumlar böbreklerin üşümesine neden olarak böbreklerde ve idrar yollarında iltihaplanmaların oluşmasına yol açabilir.

Ağız ve diş sağlığı da böbrek sağlığı ile doğrudan ilişkilidir. Tedavi edilmeyen diş, ağız ve boğaz iltihapları kan yoluyla böbreklere ulaşır ve böbreklerin de iltihaplanmasına sebep olur.

Yanlış beslenme alışkanlıkları da böbrekleri olumsuz etkiler. Aşırı protein tüketimi, aşırı mineral tüketimi, gazlı içecekler, kafeinli içecekler, GDO’lu besinler, alkol ve sigara da böbrek sağlığını olumsuz etkiler.

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