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"Böbrek yetmezliğin erken teşhis önemli"

İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı Dr.

18 Haziran 2019 Salı 17:11
"Böbrek yetmezliğin erken teşhis önemli"

İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı Dr. M. Atakan Canbulat, erken teşhis ile böbrek yetmezliğini yavaşlatmak ve tedavi etmenin mümkün olduğunu söyledi.


Büyük Anadolu Çiftlik Hastanesi İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı Dr. M. Atakan Canbulat, böbrek sağlığı hakkında bilgi verdi. Böbrek yetmezliğinin erken evrelerde herhangi bir belirti göstermeyebildiğini ifade eden Uzm. Dr. Canbulat, “Bunun için hastalığı saptamanın en etkin yolu, kan ve idrar tahlillerinin belirli aralıklarla yapılmasıdır. Erken teşhis ile böbrek yetmezliğini yavaşlatmak ve tedavi etmek mümkündür. Diyabet, yüksek tansiyon, fazla kilo ve anne, baba ya da yakın akrabalarda böbrek yetmezliği hikayesi gibi bu risk faktörlerinden biri veya bir kaçı varsa böbrek fonksiyonlarının 6-12 ayda bir kontrolü gereklidir” dedi.



“Kan şekeri kontrol edilmeli”


Böbrek sağlığını korumak için kan şekerinin belirli aralıklarla kontrol edilmeli ve kan basıncının takip edilmesi gerektiğini kaydeden Uzm. Dr. Canbulat, “Sağlıklı beslenmeli ve tuz alımı sınırlanmalı. Yeterli su tüketilmeli. Sigarayı bırakılmalı ve içilen ortamlardan uzak durulmalı. Gereksiz yere ağrı kesici ve antibiyotik kullanılmamalı. Taş ve idrar yolu enfeksiyonlarının nedeni öğrenilmeli ve son olarak ta düzenli olarak egzersiz yapılmalıdır" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 17:11
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