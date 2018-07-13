Böbrek üstü bezinde tümör belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir?

Anadolu Sağlık Merkezi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdem Türemen, sağlığımız için büyük önem taşıyan böbrek üstü bezlerinde tümörü hakkında şu bilgileri verdi:

Stres anında vücutta dengeyi koruyan böbrek üstü bezlerinde ortaya çıkan tümörler, genellikle başka bir hastalık nedeniyle karın içinin görüntülenmesi ya da ani olarak ortaya çıkan yüksek kan basıncı gibi sorunların araştırılması sırasında ortaya çıkıyor. Böbreklerin hemen üstünde yer alan üçgen biçimindeki böbrek üstü bezleri, salgıladıkları hormonlarla vücut için yaşamsal önem taşıyor.

HORMONAL AKTİVİTELER ARAŞTIRILMALI

Bilgisayarlı Tomografi ile yapılan incelemelere göre, rastlanma sıklığı yüzde 1 ila 4.4 arasında değişiyor. Tanı konduğunda hormonal aktivitelerin araştırılması gerekiyor. Böbrek üstü bezleri, kabuk kısmı (korteks) ve iç kısımdan (medulladan) oluşuyor. Korteksten kortizol, aldosteron ve androjen hormonları; medulladan da adrenalin ve noradrenalin salgılanıyor. Böbrek üstü bezlerinin ana görevleri; kan basıncını sabit tutmak, sıvılar ile elektrolitleri dengelemek ve stres anında vücuttaki gerekli düzenlemeleri yapmak.

HASTALARIN YAĞ DOKUSU DAĞILIMI DEĞİŞİYOR

Böbrek üstü bezi tümörlerinin yüzde 20’si hormonal yönden aktif oluyor. Eğer kitle kortizol hormonu salgılıyorsa hastalarda yağ dokusu dağılımı değişiyor. Yağ dokusu göbek çevresinde, yüzde ve ensede toplanıyor. Kan kortizol ölçümleri ve kortizol baskılama testleri ile tanı kesinleşiyor. Kitlenin aldosteron hormonu salgılaması durumunda ise, hipertansiyon ve elektrolit bozuklukları oluşuyor.

BELİRTİLERİ

Adrenalin tümörlerinin belirtileri: Ani ve ataklar halinde olan kan basıncı yüksekliği, buna eşlik eden soğuk terleme, deride solukluk, aşırı kaygı durumu (panik atak ile karışabiliyor), baş ağrısı, ‘flushing’ denilen yüzde ve boyunda atağa eşlik eden kızarıklık hali, bulantı ve kusma ile nefes darlığı.

TEDAVİSİ

Adrenalektomi olarak adlandırılan böbrek üstü bezinin cerrahi yöntemle çıkartılmasında üç temel yöntem kullanılıyor. Geleneksel açık cerrahi, laparoskopik cerrahi ve son dönemlerde daha sık kullanılmaya başlanan robotik cerrahi. Seçilecek cerrahi yönteme hasta ile birlikte karar veriliyor. Bu karar, böbrek üstü bezinde yer alan tümörün iyi huylu mu kanser mi olduğuna, boyutuna, çevre dokularla olan ilişkisine bakılarak veriliyor.