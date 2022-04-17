Böbrek taşını döken çay tarifi: Böbrek taşı ağrısına ne iyi gelir? Evde çözüm

Böbrek taşı neden oluşur?

Kaburgaların altında bel bölgesinin iki yanında bulunan böbrekler kanı temizlemekle görevlidir. Bu işlem sırasında bazı mineral ve tuzlar böbrekte birikir. Böbrek taşları, bu tuz ve minerallerin idrarla atılamaması halinde birikerek o bölgeye yapışması sonucu oluşur.

2 bin 200 yıllık hastalık



Böbrek taşının insanlık tarihi ile yaşıt olduğunu söyleyen Dr. Mustafa Eraslan, altın otunun kalsiyum ve oksalat arasındaki bağları ortadan kaldırdığını ve böbrek taşlarının çok kısa zaman içinde kum şeklinde dökülmesini sağladığını vurguladı.



Altın otu çayı tarifi



Altın otunun kullanım şekli konusunda da bilgi veren Dr. Mustafa Eraslan “Bir bardak taze kaynatılış suyun üzerine 8-10 adet altın otu çiçeği ( saplarını kullanmıyoruz ) ilave edip, ağzı metal kapak ile kapatıp 10 dakika demlenmesini bekleyip içiyoruz. Tadından dolayı içemeyenler limon tatlandırıcı bal vesaire ilave edebilirler. Sabah ve akşam bir bardak altın otu çayı böbrek taşlarınızdan kurtulmanızda son derece etkili olacaktır” dedi. Dr. Mustafa Eraslan, bu uygulamanın doktorların uyguladıkları tedaviler yanında ek olarak kullanılmasını tavsiye ettiğinin altını çizdi.

Böbrek taşı ağrısına ne iyi gelir?

Öncelikle çok fazla su içmek gereklidir.

Böbrek taşını düşürerek ağrıyı azaltmak için en çok bilinen yöntem limon ile zeytinyağı tüketimidir.

Ayrık otunun ve mısır püskülü; kaynatılarak günde bir bardak tüketilmesi de böbrek taşı ağrısını hafifletir ve taş düşürmede yardımcı olur