Hemen hemen her yaş grubunda görülen ve tedavisi edilmediğinde vücutta büyük hasarlara neden olan böbrek taşları vücutta birçok nedene bağlı olarak oluşabilmektedir. Peki, Böbrek taşı nedir, neden olur? Böbrek taşı nasıl düşer? Böbrek taşı tedavisi nasıl olur? İşte detaylar...

Böbrek taşı nedir?

Omurgamızda fasülyeye benzer şekliyle bildiğimiz böbreklerimiz kanımızdan atık ürünlerin uzaklaştırmakla görevlidir. Kanı temizleyen böbrekler atık tüm ürünleri ise vücudumuzdan idrar yoluyla atılmasını sağlar.

Böbrekler, kanın temizlerken bir takım tuz ve minerallerden oluşan sert tortular, böbrek taşlarının oluşmasına sebep olur. Latince adı Renal lithiasis, nefrolitiyazis adı verilen böbrek taşları tek böbrekte oluşabileceği gibi her iki böbrekte aynı anda görülebilir.

Böbrek taşı oluşumunun belirtileri nelerdir?

İdrar yollarında yanma ile başlayan süreçte ağrısız ve sancısız da büyüyebilir. Böbreklerde taş olduğunu üreterde yaptıkları tıkanıklık ve şiddetli ağrılar sebebiyle anlayabiliriz.

Böbrek bölgesinde, kaburganın alt kısmı ve sırtta, karın bölgesi ve kasıklarda şiddetli ağrı,

İdrar koku ev renginde değişiklik,

İdrar sırasında şiddetli yanma,

Mide bulantısı ve kusma,

Sık sık idrara çıkma hissi, buna karşı idrar miktarında azalma,

İdrar çıkartırken cinsel organda şiddetli yanma hissi,

Enfeksiyon kapmış ise idrarın rengi tamamen koyulaşır bu durumda ateş, üşüme ve titreme görülür,

Böbrek taşlarının yol açtığı tıkanıklık sebebiyle ilerleyen dönemlerde hasta çift taraflı böbrek yetmezliğine yakalanabilir.

Böbrek taşı oluşumunun nedenleri nelerdir?

Yetersiz sıvı alımı,

Cinsiyet durumu,

Genetik sebepler,

Çevresel sebepler,

Beslenme şekli

Diğer sebepler:

Özellikle 25 yaşının altındaki kişilerde daha önceden böbrek taşı varsa bu kişilerde böbrek taşının tekrarlanma ihtimali oldukça yüksektir.

Protein, sodyum ve şeker içeren besinlerin çok tüketilmesi böbrek taşı oluşumuna zemin hazırlayabilir.

Yüksek protein düşük lif oranı içeren şekilde beslenmekten kaçınmak gerekmektedir.

Yemeklerin tuzlu tüketilmesi böbreklerden atılan kalsiyum miktarını artırır ve böbrek taşı riskini önemli ölçüde artırır.

Sindirim sistemine operasyon yapılmış hastalarda da risk yüksektir.

Kilolu ve obez kişilerde böbrek taşı riski oldukça yüksektir.

Polikistik böbrek ya da başka bir kistik böbrek hastalığı bulunan hastalarda böbrek taşı oluşma oranı fazladır.

Tek böbrekli olmak böbrek taşı oluşma riskini artırabilmektedir.

İdrarında sistin, oksalat, ürik asit veya kalsiyum oranlarının artmasına sebep olan bazı rahatsızlıklar da böbrek taşı oluşum riskini artırır.

Sıvı birikimini azaltan antibiyotik ilaçlar, kalsiyum bazlı antasitler böbrek taşı oluşumuna sebep olabilir.

Crohn hastalığı, renal tübüler asidoz, hiperparatiroidizm, medüller sünger böbrek ve Dent hastalığı gibi rahatsızlıklar böbrek taşı oluşumuna zemin hazırlar.

D vitamini, kalsiyum takviyesi de böbrek taşları oluşumuna sebep olabilir.

Böbrek taşı çeşitleri nelerdir?

Tedavi için böbrek taşı çeşidinin bilinmesi çok önemlidir.

Böbrek taşı çeşitleri:

Kalsiyum taşları: En yaygın olan böbrek taşı çeşididir. Genellikle böbreklerde oluşan kalsiyum oksalat formundaki kalsiyum taşlarıdır. Görüntüsü ya büyüktür ya da pürüzsüzdür. Dikenli ve kaba olan çeşidi de vardır.

Fındık, çikolata, meyve ve sebzelerde yüksek oranda bulunan oksalatı karaciğer de üretebilmektedir. Bağırsak ameliyatı, kullanılan bazı ilaç ve antibiyotikler, beslenme şekli, metabolik bozukluklar, Sarkoidoz rahatsızlığı idrarda kalsiyum ve oksalatın artmasına sebep olabilir.

Struvite taşları: Genellikle idrar yolu enfeksiyonları geçirmiş hastalarda görülür. Struvite taşları hiçbir belirti vermeden çok hızlı bir şekilde büyüyebilir. Magnezyum, amonyum ve fosfattan oluşan Struvite taşları kadınlarda erkeklerden daha yaygındır.

Ürik asit taşları: Genellikle fazla asidik idrardan oluşur. Kanser ve gut hastalarında normal seviyenin üzerinde olması sebebiyle ürik taşlar oluşur. Diğer taraftan, yeterli sıvı tüketilmemesi, yüksek proteinli besinler ürik taşların oluşumuna zemin hazırlar.

Sistin taşları: En az görülen taş çeşididir. Böbreklerin sistin amino asidini fazla salgılanmasından oluşur. Bu bir tür kalıtsal bozukluktur. Erken yaşlarda görülmeye başlar ve sık tekrarladığı için böbrek yetmezliğine neden olur.

Böbrek taşı için hangi doktora hangi bölüme gidilmeli?

Üroloji doktoruna ve üroloji bölümüne gidilmelidir.

Böbrek taşı olan hastalara hangi tedavi yöntemi uygulayacağını muayene ve tetkiklerin ardından karar verilir.

Böbrek taşı teşhisi nasıl yapılır?

Böbrek taşını bilindiği gibi üroloji doktorları yapmaktadır.

Doktor böbrek taşı teşhisini;

Kan testi,

İdrar testi,

Görüntüleme yöntemleri,

Bilgisayarla tomografi,

Ultrason,

İntravenöz ürogram (IVU) veya intravenöz piyelogram (IVP),

Böbrek taşı analizi,

yaparak belirler.

Böbrek taşı olan ve bu taşı daha önce düşürmüş hastanın taşı alıp doktora göstermesi doktorun bu taşı inceleyerek iç yapısının hangi maddelerden oluştuğunu test ettirip ona göre tedavi yöntemi uygulaması hastanın iyileşme sürecini kısaltabilir.

Böbrek taşı tedavisi nasıl yapılır?

Böbrek taşı tedavisi taşın şekline, nerede bulunduğuna, büyüklüğüne, tipine göre farklılık gösterir. Böbrek taşlarının birçoğu idrar yolu ile mesaden dışarı atılır. 4 mm den büyük taşlar şiddetli ağrılara neden olduğu için oparesyonla bulunduğu bölgeden alınabilir.

Küçük böbrek taşlarında veya kum oluşumunda evde sizlerde bir takım tedavi yöntemleri uygulayabilirsiniz.