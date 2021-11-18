Böbrek taşı neden olur belirtileri nelerdir?

Yaşadığımız en küçük ağrı bile aslında bedenimizin yardım çağrısıdır. Sık sık tekrarlanan bazı ağrılar ise yaşam kalitelisini olumsuz etkiliyor. Böbrek taşından şüphelenenler ise bu sorunun belirtilerinin ne olduğunu nasıl tedavi olabileceklerini merak ediyor.

Böbrek taşı nedir?

Böbrek kanalları içerisinde genellikle bilinmeyen nedenlere bağlı olarak bazı minerallerin birleşerek oluşturduğu sert yapılara böbrek taşı adı verilir.

Böbrek taşı neden olur?

Böbrek taşı sorunuyla karşı karşıya kalanlar bu durumun neden oluştuğunu merak ediyor. Kanda bulunan bazı mineraller böbrekten atılırken çözünürlüğün azalması ve birikmesiyle oluşur.

Böbrek taşının belirtisi nelerdir?

Böbrek taşı ağrıları kimi hastalarda şiddetli kiminde ise az görülür. Böbrek taşı ağrısı zaman zaman şiddetlenip ardından kaybolabiliyor. Bazı hastalarda ise böbrek taşı hiç belirti göstermez ve başka tetkikler sırasında ortaya çıkabilir. Böbrek taşı belirtileri şöyle:

İdrar yaparken ağrı

İdrarda kan

Mide bulantısı ya da kusma

Sık idrara çıkma

Az miktarlarda idrar yapma veya idrar yapma zorluğu

Ateş ve titreme

Böbrek taşı nasıl tedavi edilir?

Böbrek taşından şüphelenenlerin öncelikle üroloji bölümünden randevu almaları gerekiyor. Böbrek taşı tedavisi taşın türü ve boyutuyla ilgili olarak değişebiliyor. Bazı taşlar ameliyata gerek kalmadan ilaçlarla eritilebiliyor. Küçük taşların düşürülmesi için doktorlar bazı ilaçların yanı sıra bol su tüketimini de öneriyor.