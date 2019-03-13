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Böbrek sağlığı için tuz tüketimine dikkat

Denizli Devlet Hastanesi Nefroloji Uzmanı Dr.

13 Mart 2019 Çarşamba 17:06
Böbrek sağlığı için tuz tüketimine dikkat

Denizli Devlet Hastanesi Nefroloji Uzmanı Dr. Evrim Bozkaya, böbrek sağlığının korunmasında günlük 6 gramın altında tuz kullanılmasının çok önemli olduğunu kaydetti.


Bozkaya, 14 Mart "Dünya Böbrek Günü" dolayısıyla açıklama yaparak böbrek sağlığının korunmasında dikkat edilecekler konusunda önerilerde bulundu. Dünya Böbrek Günü’nün amacının, toplumların dikkatini böbrek hastalıklarına çekmek ve bireyleri bu konuda eğitmek olduğunu ifade eden Bozkaya, Dünya Böbrek Günü 2019 yılı temasının "Herkes İçin Böbrek Sağlığı" olarak belirlendiğini söyledi. Bozkaya, "Böbreklerimiz karın arka duvarına yaslanmış, sırt omurlarının yanında yer alan 2 adet organımızdır. Başta üre olmak üzere, vücudumuza zararlı olan metabolik artıkların idrar yolu ile uzaklaştırılması en önemli görevleridir. Böbrek sağlığının saatler ve günler içinde hızla kaybedilmesi ile ’akut böbrek yetersizliği’ oluşur. Bu duruma yol açan sebepler arasında şiddetli kan kayıpları, uzun süren bulantı, kusma, ishal, ateş, geniş vücut yanıkları, bilinçsizce kullanılan ilaçlar yer alır. Bunun için vücut sıvı kayıplarının yeterli ve dengeli yerine konması, gereksiz ilaç kullanılmasından kaçınılması gerekmektedir. Akut böbrek yetersizliğinin önlenmesinde erken müdahale ile böbrek hasarı geri döndürülebilir" diye konuştu.



"Günlük yeterli sıvı alımına ve obeziteye dikkat"


Bozkaya, yıllar içerisinde sinsice ilerleyip böbreğe zarar veren ‘kronik böbrek yetersizliğine’ yol açan durumlar da olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:


"Hipertansiyon, şeker hastalığı, obezite ve böbrek taşları bu hastalık grubunun yüzde 80-85’ni oluşturur. Fakat günlük tuz tüketiminin 6 gramın altında tutulması, şeker hastalığının kontrolü, obezite ile mücadele, böbrek taşlarının doktor tarafından yakın takip edilmesi ile son dönem böbrek yetersizliğine gidiş önlenebilir. Eğer kilo alımı kontrolüne, düzenli tansiyon ile şeker ölçümüne, doktor tavsiyesi dışında ilaç kullanılmasından kaçınılmasına, günlük yeterli sıvı alımına ve ailede böbrek öyküsü olanların düzenli kontrollerini yaptırmasına dikkat edilirse böbrek sağlığımız korunabilir."

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 17:06
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