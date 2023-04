Böbrek hastalıklarında sağlıklı beslenme ipuçları: Sadece açlık sınırı habercisi değil, yine ilişkisi ispatlandı! Uzmanlar konuştu

Böbreklerin yapısında meydana gelen bir bozulma ya da hasar, böbrek sağlığını derinden etkilemektedir. Eğer böbrekleriniz rahatsızlanırsa hayatınızın pek çok detayını bu hastalığa göre şekillendirmeniz gerekir. Böbrekleri yormadan hareket etmek ve beslenmek bu süreçte önemlidir. Böbrek hastalıklarında beslenme de uzmanlar tarafından sıkça hatırlatılır. Böbrek yapısına zarar vermeyen besinler, doktor tarafından listelenir.

Böbrek rahatsızlığı iştahsızlık, açlık sınırı yapar mı?

Kronik böbrek hastalığında hastaların en çok sık idrara çıkma ve anemiye bağlı halsizlik şikayeti olmaktadır. Hastalığın evresi ilerledikçe bulantı, kusma, iştahsızlık, kaşıntı, nefes darlığı, ağız kokusu, uyku bozukluğu, bacaklarda kasılma gibi sorunlar da ortaya çıkmaktadır.

Tek belirti açlık değil ama yine ilişkisi uzmanlar tarafından ispatlanmış durumda!

Böbrek hastalıklarında beslenme Sağlık Bakanlığı tarafından ifade edilen listeyle düzenlenmelidir. Diyetisyenler ve uzmanlar aracılığıyla böbrek hastalarına, böbrek hastalıklarında beslenme ilkeleri anlatılır. Daha kaliteli yaşam ve daha iyi hissetmeniz için beslenmenize önem vermeniz vurgulanır. Sağlıklı bir diyet listesi sayesinde böbrek yetmezliğinin ilerlemesi yavaşlatılır.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Eğer böbrek hastalığınız varsa ve öğünlerinizi nasıl düzenleyeceğinizi bilmiyorsanız şimdi böbrek hastalarına yasak olan yiyecekler listesini inceleyebilirsiniz. Böbrek hastaları ne yememeli neler iyi gelir diyenler, bu satırlarda aradığı yanıtları bulacak!

Böbrek Hastalıklarında Sağlıklı Beslenme İpuçları

1) Vitamin & Mineraller: D Vitamini Takviyesi Önemli

Böbrek hastalıklarında vitamin ve mineral alımı oldukça kontrollü olmalıdır.

Kronik böbrek yetmezliği olan kişilerin D vitamini alması, ilaçlarla desteklenmelidir.

Doktorun uygun gördüğü vitamin ilaçları, yine doktorun önerdiği şekilde ve dozda alınmalıdır.

Vitamin ve mineral eksikliği yaşamamak adına, diyet listesindeki ara öğünleri atlamamak gerekir.

İlginizi çekebilir→ Deprem korkusu sorununa karşı çözümü açıkladı! Uzman isim uyardı: Enerji bedeninde blokaj meydana getiriyor→ TIKLAYINIZ

D Vitamini Nelerde Var? Vitamin Kaynağı 7 Doğal Besin

2) Sıvı Alımı: Su ve Sıvı Besinler Artırılmalı

Böbrek hastalarında sıvı alımı mühim bir konudur. Böbreklerden süzülen sıvıları, dengelemek için gün içinde su tüketimi ve sıvı besinler ihmal edilmemelidir.

Böbrek yetmezliği olan bazı kişilerde, hastalığın ilerleyen dönemlerinde vücudundaki su miktarı azalır. Bu durum ise idrardan belli olur.

Şayet vücutta ödem varsa ve sık idrara çıkılmıyorsa, bu bedene zarar verir.

Nefes darlığı, el ve ayaklarda şişlik vücudunuzda su tutulduğunu belli etmektedir.

Böbrek hastalarının su tüketimine önem vermesi ve her idrar gelmesinde lavaboya çıkması önerilir.

Her idrar çıkışından sonra su içilmesi sağlıklı bir adım olacaktır.

3) Potasyum: Kontrollü Tüketilmeli

nefisyemektarifleri'ne göre: Böbrek hastalarının potasyum içeren besinleri tüketirken ÖLÇÜLÜ olması önerilir.

Potasyum hangi besinlerde bulunur dediğinizde öncelikle aklınıza havuç, mantar, muz, kuru yemiş, maydanoz ve ıspanak gelmelidir.

4) Kalsiyum Desteği İçin Süt Ürünleri Tercih Edilmeli

Böbrek, fonksiyonlarını yerine getirmesi için kalsiyuma ihtiyaç duyar.

Kalsiyum, süt ve süt ürünlerinde bulunur.

Böbrek hastalarının diyet listesinde yer alan süt ürünlerini ölçülü ve düzenli tüketmesi önerilir.

Gün içinde süt içerek, kahvaltıya peynir türlerini ekleyerek ve ana yemeklerin yanına yoğurt ekleyerek kalsiyum ihtiyacınızı gidermiş olursunuz.

Kalsiyum içeren süt ürünleri sayesinde, böbrek hastalığının etkilerini en az şekilde hissedersiniz.

5) Tuz Tüketimi Sınırlandırılmalı

Böbrek hastalarının dikkat etmesi gereken besinlerden biri tuzdur.

Tuz, her böbrek hastası için zararlı olmamaktadır. Fakat dozu ayarlamak her hasta için iyi bir adımdır.

Kandaki sodyum düzeyini ayarlayan böbreklerde bir hasar oluştuğunda, sodyumu dengeleyemez.

Hastalık günlerinde aşırı miktarda tuz alındığında, tansiyon sorunu meydana gelir. Bu nedenle her böbrek hastasının tuz konusunda oldukça hassas olması gerekir.

Eğer doktorunuz tuzu kesinlikle tüketmemenizi ifade ettyise, yemeklerinize baharat ekleyerek tuz dengesini kurabilirsiniz.

6) Hayvansal Protein Ölçülü ve Az Tüketilmeli

Böbrek hastaları için protein önemli bir mineraldir; ancak hayvansal protein tüketimi kısıtlandırılmalıdır.

Et, balık, mercimek, bulgur ve süt ürünleri beslenme listenizde ÖLÇÜLÜ miktarda yer almalıdır.

7) Kaliteli Bitkisel Yağlar Ölçülü Kullanılmalı

Böbrekleri yormamak için yemeklerde kullanılan yağın kalitesine dikkat etmek gerekir.

Beslenme uzmanları böbrek hastalarına zeytinyağı, ayçiçek yağı, soya yağı gibi bitkisel yağları önermektedir.

Kandaki kolesterol seviyesini dengelemek için önerilen yağlarla yemekler hazırlanmalıdır.

Eğer kandaki kolesterol seviyesi yükselirse, böbrek hastalıkları tetiklenir ve böbrekler hasar görmeye başlar.

8) İşlenmiş Yiyecekler – Fosfor İçeren Gıdalardan Uzak Durulmalı

İşlenmiş besinler herkes için zararlı kabul edilen besinlerdir.

Uzun süre paketlerinde bekleyen, dondurulmuş gıdalar böbrek hastaları için de riskli yiyeceklerdir.

Böbrek hastalarının taze ve düşük kalorili besinleri tercih etmesi tavsiye edilmektedir.

Sucuk, sosis, salam, cips, hazır tatlı ve içecekler böbrek hastalarının diyet listesinde yer almamaktadır.

9) Mevsim Meyve ve Sebzeleri Tercih Edilmeli

Böbrek yetmezliği gibi durumlarda uzman tarafından verilen diyet listesine uyulmalıdır.

Yiyeceklerin çok taze ve az yağlı olması önerilir.

Mevsiminde tüketilen sebze ve meyveler, böbreklerin sağlığını koruduğu için mevsim besinleri tercih edilmelidir.

Dondurulmuş gıdalardan uzak kalmak, böbrek hastalarının kendilerini iyi hissetmesine yardım edecektir.

Özetleyecek Olursak:

Böbrek hastalarının her öğününü dengeli şekilde geçirmesi gerekir. Sağlıklı tabaklar ve sağlıklı seçimler sayesinde, böbrek fonksiyonlarını koruyabilirler. Bu nedenle hatırlatmak istediğimiz bazı önemli noktalar vardır:

Böbrek hastalığı ile mücadele edenlerin içme suyuna dikkat etmesi gerekir. Musluktan gelen kireçli suyu tüketmekten kaçınmalısınız.

Çok fazla asitli içecekleri tüketmemelisiniz. Mümkün olduğunca doğal hazırlanan meyve suyunu tercih etmelisiniz.

Et tüketimi sizin için çok önemli ancak alacağınız proteini en iyi şekilde almalısınız. Bunun için etleri kızartmak iyi bir seçim değildir. Fırında, haşlama ve ızgara yöntemiyle etleri iyi şekilde pişirebilirsiniz.

Yemeklere eklenen yağın kalitesi de sizin için çok önemli bir noktadır. Mümkünse böbrekleri yormayan düşük kalorili zeytinyağı ya da fındık yağı tercih edilmelidir.

Kalsiyum açısından zengin besinler de böbrek hastalarının öğünlerinde yer almalıdır. Süt ve süt ürünleri ölçülü şekilde, az yağlı olanlardan alınmalıdır.

Sebze ve meyveler çok iyi yıkandıktan sonra tüketilmelidir. Özellikle de yeşilliklerin sirkeli suyla temizlendikten sonra yıkanması önerilir. Çünkü yeşillikler toprağa çok yakın şekilde büyür. Toz ve toprak artıklarını iyi derecede temizledikten sonra tüketmeniz böbrek sağlığınız için iyi bir adımdır.



İlginizi çekebilir→ Öksürüğe iyi gelen göğüsü yumuşatan tarif! Öksürük için: 'yok artık' dedirten bir yeni formül! Siz de yapın→ TIKLAYINIZ