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Böbrek hastalığında ürkütücü rakam: 10 milyon kişi hasta

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Tıp Fakültesi Nefroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.

13 Mart 2019 Çarşamba 14:00
Böbrek hastalığında ürkütücü rakam: 10 milyon kişi hasta

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Tıp Fakültesi Nefroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Türkiye’de yaklaşık 10 milyon kişinin böbrek hastası olduğunu söyledi.


Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı binasında, ‘Dünya Böbrek Günü’ nedeniyle düzenlenen basın toplantısında konuşan, Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Tıp Fakültesi Nefroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Türkiye’de her 6 kişiden birisinin toplamda da yaklaşık 10 milyon kişinin böbrek hastası olduğunu söyledi.


Prof. Dr. Sedat Üstündağ, “Böbreğimizin sesini dinlememiz gerektiğini, böbreğimizin bize bir şeyler anlatmaya çalıştığı zaman onun dilinden anlamazsak, teşhiste çok geciktiğimizi, bunun da teker teker hem insanları hem de toplumun sağlığına çok önemli zararlar verdiğini hatırlatmak için bir aradayız” dedi.



"Gece bir defa bile idrara çıkıyorsanız dikkat"


Prof. Dr. Üstündağ, böbrek hastalarının teşhisinin çoğu kez rastlantıyla olduğunu hatırlatarak, "Örneğin gece idrara çıkmaya başlıyor kişi, eğer gece hiç idrara çıkmazken idrara çıkmaya başlıyorsanız, gece bir defa bile çıkıyor olsanız, böbreğinizin bozulmaya başladığının göstergesidir" ifadelerini kullandı.



"Türkiye’de 10 milyon kişi böbrek hastası"


İlk defa 2009 yılında Türkiye’de ne kadar böbrek hastası var diye çalışma yapıldığına değinene Prof. Dr. Üstündağ, "Bizdeki böbrek hastalarının sayısı ABD’den de, Japonya’dan da fazla çıktı. 18 yaşın üzerindeki her 6 kişiden birisi böbrek hastası, yüzde 15,7 seviyesinde. Kadınlarımızda, biraz daha fazla yani kadınların yüzde 18,4’ü ya da Türkiye’de yaklaşık olarak 5 milyon 800 bin kadın, erkeklerinde yüzde 12,8’i ya da yine yaklaşık olarak 4 milyon erkek böbrek hastası maalesef. Çalışma 2009 yılında yapıldı, fakat 2018 Türkiye nüfusunun 82 milyon düşünürsek bu yüzdelerle Türkiye’deki böbrek hastalarının sayısı yaklaşık olarak 10 milyona ulaşmış durumda. Çok büyük, çok korkutucu bir sayı" dedi.



"Tuzun fazlasını alıyorsanız, maalesef vücudunuza düşmanlık ediyorsunuz"


Prof. Dr. Üstündağ, "Tuza hiç ihtiyacımız yok. Bir bardak süt içerseniz 110 miligram tuzunuzu almış oluyorsunuz. Bir tabak ıspanak yerseniz 600 miligram tuzu almış oluyorsunuz. 100 gram kaşar peyniri yerseniz sabah bir günlük tuzu tamamen almış oluyorsunuz. Eğer fazlasını alıyorsanız, maalesef vücudunuza düşmanlık ediyorsunuz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 14:00
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