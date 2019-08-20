Böbrek damarına takılan stent sayesinde sağlığına kavuştu

Çoklu ilaç tedavisine rağmen tansiyonu düşmeyen 52 yaşındaki erkek hastaya Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde renal stent uygulandı.

Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde ilk defa yapılan ve koroner anjiyografi ünitesinde gerçekleştirilen uygulama sonrasında yarım saati takiben hastanın tansiyonunun normal sınırlara düştüğü gözlendi. Daha evvel gittiği sağlık merkezlerinde verilen ilaçlara rağmen tedaviye cevap vermeyen hastaya ’Dirençli Hipertansiyon ve Renal Arter Stenozu’ teşhisi koyan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Sefa Sural, “Polikliniğimize kullandığı ilaçlara rağmen düşmeyen yüksek tansiyon şikâyetiyle gelen hastamızın yapılan muayenesindesağ renal arterinde üfürüm, renal arter renkli dopplerinde şüpheli darlık görüldü. Yapılan renal anjiyografi işleminde böbrek damarında darlık tespit edilen hastamızın ameliyatsız ve çok kısa bir sürede uygulanan balon stent işlemi uygulanarak damarı açıldı. Hasta 1 gün gibi kısa bir sürede sağlığına kavuşarak taburcu edildi” dedi.

"İnsan sağlığı her şeyden önemlidir" diyen Başhekim Op. Dr. Ufuk Tali, gün geçtikçe gelişmenin ve yeniliklerin devam edeceğini belirterek anjiyografi ekibini tebrik etti.