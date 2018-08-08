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BMW'den yerli elektrikli minibüse tam not

Karsan ve BMW'nin elektrik motorlu araçlar için geliştirdiği tedarik anlaşmasının ilk ürünü olan Jest Electric BMW'den tam not aldı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 09:55
BMW'den yerli elektrikli minibüse tam not

En çok kullandığımız toplu ulaşım araçlarından biri olan minibüsler, çevre dostu araçlar olmaya bir adım daha yaklaştı. Yerli üretici Karsan’ın BMW ile elektrik motorlu araçlar için gerçekleştirdiği tedarik anlaşmasının ilk meyvesi olan Jest Electric, BMW mühendislerinden tam not aldı.

Çevre dostu motoruyla toplu ulaşıma yeni bir soluk getirmeye hazırlanan Karsan Jest Electric, Almanya’nın Münih şehrinde bulunan Maisach pistinde BMW mühendislerince test edildi. Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, Jest Electric’in BMW tarafından çok beğenildiğini ve onay aldığını dile getirdi.


Karsan Jest Electric’in seri üretimine Hannover Fuarı’ndan sonra başlayacaklarını belirten Arpacıoğlu, şimdiden Avrupa’dan sipariş almaya başladıklarını ifade etti. Jest Electric’i Avrupa ve ABD pazarında yaygın hale getirmek istediklerini, bu doğrultuda stratejik ortaklıklarını geliştireceklerini de sözlerine ekledi.

Karsan Jest Electric özellikleri
Karsan Jest Electric’e güç veren BMW imzalı elektrik motoru sürekli olarak 170 beygir güç ve 290 Nm tork üretiyor. 33 ve 66 kWh olmak üzere iki farklı batarya ile tercih edilebilen elektrikli minibüs, maksimum 165 kilometre menzil sunabiliyor. Standart şarj cihazı ile 8 saatte doldurulabilen bataryalar hızlı şarj istasyonlarında 1,2 saatte tam doluma ulaştırılabiliyor. Rejeneratif fren sistemi de bataryaların yüzde 25 oranında kendi kendini şarj etmesine imkan veriyor. Jest Electric’in talebe bağlı olarak Wi-Fi uyumlu altyapı sağlayabileceği de belirtiliyor.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 09:55
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