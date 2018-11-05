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BMW Group’un 2020 hedefi üretimde yenilenebilir enerji

BMW Group, 2020 yılına kadar üretim gerçekleştirdiği bütün tesislerde yüzde 100 çevreci enerji kullanımına geçmeyi hedefliyor.

05 Kasım 2018 Pazartesi 09:32
BMW Group’un 2020 hedefi üretimde yenilenebilir enerji

BMW Group, üretim gerçekleştirdiği bütün tesislerinde 2020 yılına kadar tamamen çevreci enerji kullanmayı amaçlıyor. Yeni BMW X3’ün üretildiği Güney Afrika’daki Rosslyn Fabrikası da bu yıl sonuna kadar, ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisini geri dönüşümden elde edecek olmasıyla, sürdürülebilirlik bakımından örnek tesis olarak gösteriliyor. Rosslyn Fabrikası, 2018 yılı sonuna kadar kullanacağı elektriğin yüzde 100’ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edecek.

BMW Group da 2020 yılına kadar üretim gerçekleştirdiği bütün tesislerde yüzde 100 çevreci enerji kullanımına geçmeyi hedefliyor.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 09:32
  1. BMW Group
  2. BMW X3
  3. Rosslyn Fabrikası
  4. Güney Afrika
  5. çevreci enerji
  6. yenilenebilir enerji kaynakları

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