BMW, bazı araçlarına kablosuz Android Auto desteği vereceğini açıkladı

Artık günümüzde etrafımızdaki her bir materyalin teknoloji dokunuşu yaşadığını görebiliyoruz. Gün içerisinde bir yerden bir yere giderken bile navigasyon sağlayıcısını yada otomobilimizde kendi müzik listemizi dinleyebiliyoruz. Bazı zamanlar bir telefonu çeşitli aparatlar kullanarak otomobilimize bağlamak zahmetli yada çileli bir hal alabiliyor. Önceki yıllarda Bluetooh sistemleri şimdilerde ise Android Auto ve Apple CarPlay bu isteğimizi karşılıyor. Son teknoloji bileşenlerin araçlarda kullanılması ile birlikte bu uygulamalar otomobillerde standart bir hal almaya başladı. Lakin araca bağlamak için şarj kablomuzu kullanmak gerekiyor. Bu zorunluluk otomobil kullanıcılarını bazılarını rahatsız ediyor. Bu durum üzerine , Alman otomobil üreticisi BMW'den kullanıcılarını sevindiren bir haber geldi. BMW bazı araçlarına kablosuz Android Auto sistemini destekleyeceklerini açıkladı.

"yeni sürüm güncellemesi ile araçlarda olacak"

BMW özelliğin, işletim sisteminin 7.0 sürümünü kullanan araçlar için Temmuz ayında geleceğini açıkladı. Yeni güncellemenin detaylarını anlatan BMW, Kablosuz Android Auto'nun her Android cihazı destekleyemeceğini söyledi.(Google Pixel ve Samsung cihazlarının destekleneceği iddiası ise notlar arasında)

Nasıl bağlanacak?

Bu konuya da açıklık kazandıran BMW, bir video yayınladı. Yayınlanan videoya göre kablosuz şarj desteği bulunun araçlarda, telefonun şarj ünitesine konulması ile optimize bir şekilde araçla bağlanacak.