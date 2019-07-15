0553 313 94 23

BMW alacaklar dikkat!

Borusan Otomotiv, çeşitli BMW modellerinde yüzde 0 faiz oranından, 20.000 TL’ye varan takas desteğine kadar önemli fırsatlar sunuyor.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:18
BMW alacaklar dikkat!

Borusan Otomotiv, temmuz ayına özel kaçırılmayacak avantajlar sunuyor. Temmuz ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında BMW 320d, 4 Serisi, 5 Serisi ile BMW X1, BMW X2 modelleri için yüzde 0 faiz oranından, 20.000 TL’ye varan takas desteğine kadar önemli fırsatlar sunuluyor. BMW, yaz aylarında yepyeni bir BMW modeline sahip olmak isteyenleri Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları’na bekliyor.

Yarı otonom sürüş teknolojisi, harekete duyarlı komut sistemi, fren fonksiyonlu cruise control ve keşfetmenizi bekleyen diğer üstün teknolojileriyle BMW 520i, 150.000 TL’ye yüzde 0 faiz avantajıyla sunuluyor. Ayrıca sürüş keyfini yeniden tanımlayan, büyüleyici tasarımı ve sportif yönüyle etkisi altına alan BMW 418i Coupé ve BMW 418i Gran Coupé’nin yanı sıra güçlü tasarımıyla öne çıkan ve etkileyici performansıyla şehir içi ve şehir dışı yolculuklarınızda sürüş keyfi sunan BMW X1 modelleri temmuz ayında yüzde 0 faiz avantajı ile sahiplerini bekliyor.

Temmuz ayı boyunca BMW 320d, BMW 4 Serisi, BMW 5 Serisi ile BMW X1, BMW X2, BMW X5, BMW i3 ve BMW i3s modellerinde takas desteği sunuluyor. Ayrıca BMW 520d xDrive ve BMW X3 xDrive20d modellerinde 20.000 TL’ye varan, BMW X5 xDrive25d modelinde ise 40.000 TL’ye varan cazip takas desteği otomobilseverleri bekliyor.  

Üstün dizel performansıyla fark yaratan BMW 320d ve BMW 320d xDrive modelleri 120.000 TL, yüzde 0 faiz fırsatı ile sunuluyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:18
  1. Borusan Otomotiv
  2. BMW 320d
  3. Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları
  4. BMW
  5. Yarı otonom sürüş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail güçleri Batı Şeria'da 10 Filistinliyi gözaltına aldı
    1. İsrail güçleri Batı Şeria'da 10..
    2. Afganistan'da patlama: 2 ölü
    3. İrfan Kartal’dan ‘15 Temmuz Demokrasi..
    4. Motosiklet kazasında sözleşmeli er..
    5. Kilis’te 15 Temmuz Şehitliği’nde anma..
    6. Hain darbe girişiminin seyrini..
    7. Kırıkkale’de otomobil devrildi: 4..
    8. Sürpriz görüşmenin detayları ortaya..
    9. Çeşme’de 90, Karaburun’da 37 göçmen..
    10. Prof. Dr. Cevdet Erdöl: “Yeni..
    11. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    12. İçme suyu deposuna güneş enerjili..
    13. Bakan Ersoy'dan 15 Temmuz mesajı
    14. İsteğe bağlı sigortada emeklilik nasıl..
    15. Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 6..
    16. Diyarbakır’da madde bağımlısı gence..
    17. Kuşu Göleti doğal fotoğraf stüdyosu
    18. Kahramanlar Anadolu Üniversitesinde..
    19. Domates üretiminde dev yatırıma ilk..
    20. Çevre yolu çalışmaları 7 yıl sonra..
    21. Endonezya'da tekne alabora oldu: 2 ölü
    22. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    23. Emet’te hac kafilesi kutsal topraklara..
    24. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    25. Aslanapa’da 15 Temmuz Demokrasi ve..
    26. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    27. KO-MEK insanları iş sahibi yapmaya..
    28. Pazaryeri’nde su depoları temizlendi
    29. Kastamonu Belediyespor'da transfer
    30. PPG “moonwalk” sistemi ile..
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    Edebiyatın usta isimlerinin en özel mektupları
    Edebiyatın usta isimlerinin en özel mektupları
    Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim
    Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim