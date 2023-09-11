BMW açıkladı: İngiltere'deki Mini markasını tamamen elektrikli hale getirecek! Dev proje, milyonlarca dolar

BMW (BMWG_p), yaptığı açıklamada, 2030 yılına kadar Mini markasını tamamen elektrikli hale getirmek amacıyla İngiltere'deki tesislerine 600 milyon sterlin (750 milyon dolar) yatırım yapacağını duyurdu.

BMW'nin Mini markası, 2026 yılından itibaren Oxford'daki fabrikasında iki elektrikli model üretecek: Mini Cooper 3 kapılı ve kompakt crossover Mini Aceman.

BMW üretim şefi Milan Nedeljkovic'e göre Mini fabrikası, araçlarına 2030 yılından itibaren yalnızca elektrikli araç üretimine ayrılacak. Bu araçların çoğu, dünyanın dört bir yanındaki pazarlara ihraç edilecek. Bu araç çok konuşulacak.

Oxford'da gazetecilere konuşan Nedeljkovic, şirketin Oxford'da üretilecek modellere Avrupa'da üretilen bataryaları dahil etme niyetini dile getirdi. Ancak bu bataryaların İngiltere'den temin edilip edilmeyeceğini belirtmekten kaçınarak kararın, tedarikçileri için pazarın cazibesine bağlı olduğunu vurguladı.

Oxford'da konuşan İngiliz İş Bakanı Kemi Badenoch da şunları söyledi:

"Otomobil üretiminin sadece Birleşik Krallık'ta kalmasını değil, aynı zamanda dünyanın en iyisi olmasını istiyoruz, bu da bu hikayenin bir parçası."

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Nedeljkovic ayrıca BMW'nin Mini modelleri için parça üretmekten sorumlu Swindon fabrikasına yatırım yapacağını açıkladı. Nedeljkovic, Birmingham yakınlarındaki Hams Hall'da bulunan motor fabrikasının gidişatını belirlemek için henüz çok erken olduğunu belirtti.