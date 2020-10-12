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Spor BMU Avrupa Pist Şampiyonası'nda milli sporculardan çifte podyum
Spor

BMU Avrupa Pist Şampiyonası'nda milli sporculardan çifte podyum

Organizasyonun son ayağında SSP300 sınıfında milli sporculardan Galip Satıcı birinciliği, Ömer Utku Karpuz ise ikinciliği elde etti

Yeniakit Publisher
2020-10-12 11:28:52 -
BMU Avrupa Pist Şampiyonası'nda milli sporculardan çifte podyum

ANKARA (AA) - Bulgaristan'da düzenlenen Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Pist Şampiyonası'nın son ayağında, SSP300 sınıfında milli sporculardan Galip Satıcı birinci, Ömer Utku Karpuz ise ikinci oldu.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, BMU tarafından düzenlenen şampiyonanın 5. ve 6. ayak yarışları, Bulgaristan'ın Plevne şehrinde gerçekleştirildi.

Dolna Mitrapolia Pisti'ndeki sezonun son ayağında SSP300 sınıfında Galip Satıcı birinciliği, Ömer Utku Karpuz ise ikinciliği elde etti. Milli sporcular, yarışın ardından podyumda ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırdı.

Türkiye'nin takımlar sıralamasında 3. basamakta yer aldığı şampiyonaya 5 farklı ülkeden 92 sporcu katıldı.

Organizasyonda SBK sınıfında Yunus Erçelik 8'inci, F1000 sınıfında Fatih Şahin 13'üncü olurken, F110 sınıfında Harun Akgün 2'nci, aynı sınıfta yarışan Abdullah Köken de 6'ncı sırada yer aldı.

Öte yandan, Romanya'da yapılan BMU Avrupa Motokros Şampiyonası'nın final ayağında 8 yaşındaki Efe Okur, 22 sporcu ile 65 cc sınıfında mücadele etti. Ciolpani şehrindeki TCS Yarış Pisti'nde düzenlenen yarışı Efe Okur, 16. sırada tamamladı.

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