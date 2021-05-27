BMS Türkiye ve Biruni’den eğitim iş birliği
Dünyaca ünlü biyofarma şirketi Bristol Myers Squibb’in (BMS) Türkiye yönetim ekibi, Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 1. sınıf öğrencileriyle bilgi ve tecrübelerini paylaşıyor.
Genel Müdür Ece Kaşıkcı, ‘BMS’le İlaç Sektörü ve Eczacılık Perspektifi” eğitim programı kapsamında geleceğin sağlık sektörü profesyonelleriyle bir araya geldi. Program, BMS yöneticilerinin uzmanlık alanlarında vereceği eğitimlerle 2 Haziran tarihine kadar devam edecek. Eğitim programı kapsamında BMS Türkiye yöneticileri deneyimlerini öğrencilere aktarıyor.