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Aktüel

BM'nin 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır: "Bunlar ülkemize olan güven ve bu işi iyi yapabileceğimize olan inançtan kaynaklandı."

Yeniakit Publisher
2020-06-18 12:25:18 -
BM'nin 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır: "Bunlar ülkemize olan güven ve bu işi iyi yapabileceğimize olan inançtan kaynaklandı."
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