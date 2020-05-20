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BMGK'nin yeni ve eski 5 Batılı üyesinden İsrail'e Batı Şeria'yı ilhak planından vazgeçmesi çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-05-20 19:50:21 -
BMGK'nin yeni ve eski 5 Batılı üyesinden İsrail'e Batı Şeria'yı ilhak planından vazgeçmesi çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi 4 Batılı ülke Fransa, Almanya, Belçika ve Estonya ile eski üyelerden Polonya, İsrail ve Filistin arasında 1967 sınırları dışındaki hiçbir değişikliği tanımayacaklarını belirterek, İsrail'e tek taraflı adım ve Batı Şeria'yı ilhak planından vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Söz konusu beş ülke ortak bir açıklama yaparak, İsrail ve Filistin sorununa adil ve kalıcı bir çözüm için anlamlı müzakerelerin yeniden başlamasına destek vermeye hazır olduklarını bildirildi.

''İsrail ve Filistin arasında bir anlaşma olmadığı sürece 1967 sınırları dışındaki hiçbir değişikliği tanımayacağız'' denilen açıklamada, İsrail'e tek taraflı adım ve Batı Şeria'yı ilhak planından vazgeçmesi çağrısı yapıldı.



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