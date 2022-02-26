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Dünya BMGK'da 'Ukrayna' tasarısı! Rusya veto etti
Dünya

BMGK'da 'Ukrayna' tasarısı! Rusya veto etti

Rusya, BM Güvenlik Konseyinde ABD ve Arnavutluk'un getirdiği "Rusya’nın Ukrayna'ya saldırısını" kınayan karar tasarısını veto etti.

Yeniakit Publisher
2022-02-26 02:31:00 -
BMGK'da 'Ukrayna' tasarısı! Rusya veto etti

Konseydeki oylamada, karar tasarısına 11 "evet" çıkarken Çin, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri çekimser kaldı. Rusya tasarıya "hayır" diyerek veto yetkisini kullandı.

ABD ve Arnavutluk tarafından Konseye sunulan tasarıda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları kınanıyor ve derhal Ukrayna topraklarından geri çekilmesi talep ediliyordu.

5 daimi üyenin tasarıyı veto etme hakkı bulunuyor

BMGK'nin 5 daimi üyesi (Rusya, Amerika, Fransa, İngiltere ve Çin), onaylamadıkları herhangi bir kararın verilmesini önlemek için veto yetkisine sahip bulunuyor.

BMGK'de herhangi bir kararın çıkarılması için 5 daimi üyeden hiçbirinin buna itiraz etmemesi koşuluyla 15 toplam üyeden en az 9'nun onayı gerekiyor.

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