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Dünya

BMGK kararı Trump'ı fena sarstı! 'Neler yapacağımızı önümüzdeki hafta göreceksinez'

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) İran'a silah ambargosunu uzatmamasına tepki olarak, İran'a yeni ambargo uygulayacağının sinyalini verdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-16 02:29:00 - 2020-08-16 02:33:24
BMGK kararı Trump'ı fena sarstı! 'Neler yapacağımızı önümüzdeki hafta göreceksinez'

ABD'nin New Jersey eyaletinde basın toplantısı düzenleyen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

İran'a yeni yaptırım sinyali

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) cuma günkü "İran'a silah ambargosunun uzatılmaması" kararına ilişkin olarak Trump, "Bu duruma karşı tepki olarak yaptırımlar getireceğiz. Bunları önümüzdeki hafta açıklayacağız." dedi.

Başkan Trump , İran konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in videokonferans toplantısı önerisine katılmayı da şimdilik düşünmediğini ifade etti.

BMGK'da cuma günü düzenlenen oturumda, İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılmasını talep eden ABD'nin önerisini geri çevrilmişti.

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