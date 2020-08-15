  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

BMGK İran'a yönelik silah ambargosunu uzatmayı reddetti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: - "BMGK'nin uluslararası barış ve güvenliğin savunulmasında kararlı davranamaması, affedilemez"

Yeniakit Publisher
2020-08-15 01:46:45 -
BMGK İran'a yönelik silah ambargosunu uzatmayı reddetti

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılmasına yönelik karar tasarısını reddettiğini bildirdi.

Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, BMGK'nin uluslararası barış ve güvenliği sağlama misyonu olduğunu belirterek, "BMGK, bugün en temel misyonunu yerine getiremememiştir." ifadesini kullandı.

BMGK'nin, İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılmasına yönelik karar tasarısını reddettiğini aktaran Pompeo, "BMGK, dünyanın önde gelen terör destekçisi devletine, 10 yıldan uzun süredir ilk kez hiçbir BM kısıtlaması olmadan konvansiyonel silah alma ve satma yolu açmıştır. BMGK'nin uluslararası barış ve güvenliğin savunulmasında kararlı davranamaması, affedilemez." değerlendirmesinde bulundu.

BMGK'nin, Orta Doğu'da İran'ın eylemleri nedeniyle tehlike altında olan birçok ülkenin İran'a silah ambargosu çağrılarını reddettiğini vurgulayan Pompeo, şunları kaydetti:

"Bu ülkeler, silah ambargosu uzatılmazsa İran'ın daha çok kaos ve yıkım yayacağını biliyor ancak BMGK bunu görmezden gelmeyi seçti. ABD hiçbir zaman bölgedeki dostlarının BMGK'deki taleplerinin peşini bırakmayacak. Teokratik terör rejiminin, Avrupa'nın, Orta Doğu'nun ve diğer bölgelerin kalbini tehdit edecek şekilde silah satıp alma özgürlüğü olmamasını sağlamak için çalışacağız."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emekli Hava Korgenerali Dr. Erdoğan Karakuş'tan kritik uyarı: Radarlara takılmadan Sivas'a kadar gelebilirler
Gündem

Emekli Hava Korgenerali Dr. Erdoğan Karakuş'tan kritik uyarı: Radarlara takılmadan Sivas'a kadar gelebilirler

Emekli Hava Korgenerali Dr. Erdoğan Karakuş, savaşlarda hava üstünlüğünün önemine dikkat çekerek Yunanistan ile yaşanan gerilimi yorumladı...
Komşu ülke, Türkiye’ye karşı yardım istemişti... Suudi Arabistan tarafını seçti!
Dünya

Komşu ülke, Türkiye’ye karşı yardım istemişti... Suudi Arabistan tarafını seçti!

Türkiye’nin terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarına karşı çıkan Irak, 4 Arap ülkesinden Ankara hükümetine karşı yardım istemişti. Suudi ..
Cüneyt Özdemir fena patladı: Bunlar gerizekalı
Gündem

Cüneyt Özdemir fena patladı: Bunlar gerizekalı

Gazeteci Cüneyt Özdemir, sosyal medyada sürekli olarak rakı fotoğrafı paylaşanlara 'Siz gerizekalısınız' diyerek tepki gösterdi.
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı