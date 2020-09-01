  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel BM'den Yemen'de yakıt ve finansman eksikliği nedeniyle Kovid-19'un yayılabileceği uyarısı
Aktüel

BM'den Yemen'de yakıt ve finansman eksikliği nedeniyle Kovid-19'un yayılabileceği uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-09-01 17:42:44 -
BM'den Yemen'de yakıt ve finansman eksikliği nedeniyle Kovid-19'un yayılabileceği uyarısı

ADEN (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'deki yakıt krizi ve insani yardım programları için yeterli finansman olmaması nedeniyle ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artabileceği uyarısında bulundu.

Yemen'deki BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yakıt krizi ve insani yardım programları için yeterli finansman bulunmaması, Kovid-19 vakalarının artması konusunda tehdit oluşturuyor." denildi.

BM kuruluşlarının, muayene taleplerine cevap vermeye odaklandığı ancak oksijen tüpleri, kişisel korunma ekipmanları ve hasta izleme cihazlarının satın alınması sürecinin de öncelik teşkil ettiği belirtilen açıklamada, BM kurumlarının ülkedeki sağlık sistemini desteklemeye devam ettiği aktarıldı.

Yemen'de Kovid-19 nedeniyle 566 kişi hayatını kaybetmiş, 1958 kişi enfekte olmuştu.

Ülkede 5 yılı aşkın süredir devam eden iç savaş ve Kovid-19 salgını nedeniyle sağlık sisteminin çöküşün eşiğine geldiği belirtiliyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Washington Post Gazetesi'nden Türk ordusu açıklaması: Bu ilk kez oluyor
Dünya

Washington Post Gazetesi'nden Türk ordusu açıklaması: Bu ilk kez oluyor

ABD'li Washington Post gazetesi, Türk Ordusu'nun Akdeniz ve Suriye'deki faaliyetlerini kaleme aldı. Gazete, Türkiye'nin Azerbaycan'da hava ü..
ABD'li uzman açıkladı: Erdoğan'ın asıl amacı yeni bir Türk imparatorluğu kurmak
Gündem

ABD'li uzman açıkladı: Erdoğan'ın asıl amacı yeni bir Türk imparatorluğu kurmak

ABD'li tarih uzmanı Joseph Ricci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaybedilen Osmanlı topraklarını geri alarak yeniden büyük bir Türk imparatorluğu ..
Bakan Koca resmen duyurdu! 'İkinci piki yaşıyoruz' deyip vakaların patladığı 10 ili açıkladı
Korona Virüs

Bakan Koca resmen duyurdu! 'İkinci piki yaşıyoruz' deyip vakaların patladığı 10 ili açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetesi Ahmet Hakan’a verdiği röportajda son günlerde koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artışın nedeni ola..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı