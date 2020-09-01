BM'den Yemen'de yakıt ve finansman eksikliği nedeniyle Kovid-19'un yayılabileceği uyarısı

ADEN (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'deki yakıt krizi ve insani yardım programları için yeterli finansman olmaması nedeniyle ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artabileceği uyarısında bulundu.

Yemen'deki BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yakıt krizi ve insani yardım programları için yeterli finansman bulunmaması, Kovid-19 vakalarının artması konusunda tehdit oluşturuyor." denildi.

BM kuruluşlarının, muayene taleplerine cevap vermeye odaklandığı ancak oksijen tüpleri, kişisel korunma ekipmanları ve hasta izleme cihazlarının satın alınması sürecinin de öncelik teşkil ettiği belirtilen açıklamada, BM kurumlarının ülkedeki sağlık sistemini desteklemeye devam ettiği aktarıldı.

Yemen'de Kovid-19 nedeniyle 566 kişi hayatını kaybetmiş, 1958 kişi enfekte olmuştu.

Ülkede 5 yılı aşkın süredir devam eden iç savaş ve Kovid-19 salgını nedeniyle sağlık sisteminin çöküşün eşiğine geldiği belirtiliyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.