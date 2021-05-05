  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünya savaş tarihinde ilk olarak duyurulan olay sonrası değeri yükseldi! Türkiye’nin lazer silah alanında 3 ayrı dev projesi

Trump, kendi iletişim platformunu kurdu

“Adaylığıma Meral Akşener ve Pervin Buldan karar verir”

Testleri pozitif çıktı! Dünya liderleri şokta

Herkes saat 14.00'ü bekliyordu! AK Parti bombayı patlattı

Sen misin enflasyon hesabı yapan! Ümit Dikbayır kendisini fena madara etti

CHP'li belediye başkanı kayınbiraderini işe aldı! 'Sağa sola baktım kimseyi bulamadım'

Endişe arttı! Reuters Suudi Arabistan'ın Hac planını duyurdu

Diğer soruşturmaların üstünü örtmek için attıkları son takla da bu! "Dert İmamoğlu’nun tutuklanma korkusu ise garantisini veriyorum"

Muhammed Deyf'ten İsrail'e tarihi uyarı: Bedel ödersiniz
Galatasaraylı Falcao'nun hayatı dizi oluyor
Almanya'da skandal! Mesajı yanlış gönderdi, ifşa oldu
Salih Uçan transferinde flaş gelişme! Beşiktaş atağa geçti
İlker Başbuğ hakkında hapis cezası istemi!
Dünya BM'den Yemen açıklaması: O noktada değiliz
Dünya

BM'den Yemen açıklaması: O noktada değiliz

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, ülkede taraflar arasında bir anlaşmaya varılması konusunda "olmak istedikleri yerde olmadıklarını" belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 18:55:00 -
BM'den Yemen açıklaması: O noktada değiliz

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, ülkede taraflar arasında bir anlaşmaya varılması konusunda "olmak istedikleri yerde olmadıklarını" bildirdi.

Yemen kriziyle ilgili Suudi Arabistan ve Umman'da bir hafta süren görüşmelerin tamamlanmasından sonra yaptığı yazılı açıklamada Griffiths, duruma ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Griffiths, Yemenli yetkililerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası isimlerle yapılan görüşmelerin, Husilerin bir seneden fazladır Marib'e yönelik saldırılarını durdurmak da dahil olmak üzere Yemen'de sivillerin hayatını tehdit eden riskleri azaltmak amacıyla ülke çapında ateşkese varılması çerçevesinde geliştiğini kaydetti.

BM Temsilcisi, ülkenin batısındaki Hudeyde limanlarına yönelik kısıtlamaların kaldırılması ve kötüleşen insani durumu hafifletmek için Sana Havalimanı'nın açılması yönündeki çabalarının da devam ettiğini belirtti.

Bu uygulamaların, Yemen'deki çatışmaları sona erdirmek ve herkesin yer aldığı siyasi bir süreci yeniden başlatmak için elverişli bir ortam sağlayacağına dikkati çeken Griffiths, bu konularla ilgili tartışmaların bir seneden fazladır sürdüğünü ve uluslararası toplumun bu sürece tam destek verdiğini anımsattı.

Griffiths, "Ancak Yemen'de bir anlaşmaya varılması konusunda olmak istediğimiz noktada değiliz. Savaş acımasızca devam etti ve sivillerin büyük acılar çekmesine neden oldu." dedi.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
WhatsApp'tan bomba özellik! Öyle bir seçenek geliyor ki...
Teknoloji

WhatsApp'tan bomba özellik! Öyle bir seçenek geliyor ki...

Popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, yeni özelliğini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Yeni özellik, kullanıcıya sesli mesajlarla ilgi..
CHP'de deprem! Gaye Usluer istifa etti
Siyaset

CHP'de deprem! Gaye Usluer istifa etti

CHP'de 25 ve 26. dönem Eskişehir milletvekilliği yapan Gaye Usluer, partisinden istifa etme kararı aldı.
Merkez Bankası'ndan enflasyon ve dolar tahmini
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan enflasyon ve dolar tahmini

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltme kararı aldı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay