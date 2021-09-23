BM’den uyarı: Üretilen gıdaların üçte biri israf ediliyor
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, üretilen gıdaların yaklaşık üçte birinin israf edildiğini belirtti.
Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul Görüşmeleri kapsamında düzenlenen Gıda Zirvesi'nde konuşan Genel Sekreter Antonio Guterres, üretilen gıdaların yaklaşık üçte birinin israf edildiğini, insanlığın doğaya karşı savaşarak da mahsullere ve gıda zincirine zarar verdiğini vurguladı.
Guterres, "Tüm sera gazı emisyonlarının üçte birine gıda sistemleri neden oluyor. Biyoçeşitlilik kaybının yüzde 80'ninden de gıda sistemleri sorumlu." dedi.