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Dünya BM'den Türkiye çağrısı
Dünya

BM'den Türkiye çağrısı

Son dakika haberine göre, Birleşmiş Milletler, Türkiye'deki depremzedeler için 1 milyar dolar insani yardım çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-16 19:08:00 - 2023-02-16 19:21:12
BM'den Türkiye çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye'deki depremzedeler için 1 milyar dolar insani yardım çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, asrın en büyük depreminden etkilenen Türk halkı için insani yardım çağrısı yaptı.

Fonlamanın üç aylık süreye yayılacağını ve yardım örgütlerinin hükümet tarafından yürütülen çalışmalara katkısını hızlandırmayı hedeflediğini belirten Guterres, özellikle gıda, güvenlik, eğitim, su ve barınma alanlarında 5,2 milyon kişiye yardım konusunda katkı sağlanacağını belirtti.

Guterres, "Türkiye dünyadaki en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke ve Suriyeli komşularına karşı yıllardır büyük cömertlik yapıyor." ifadesini kullandı.

Dünyanın da yardım talebinde bulunanlarla dayanışma gösteren Türk halkını destekleme zamanın geldiğini kaydeden Guterres, "Bugün BM asrın en büyük depreminin vurduğu Türk halkı için 1 milyar dolarlık insani yardım çağrısını başlatıyor." açıklamasını yaptı.

Guterres, kaybedilecek zaman olmadığına ve ihtiyaçların çok büyük olduğuna dikkati çekerek, "Uluslararası topluma, zamanımızın en büyük doğal afetine karşı düzenlenen bu teşebbüsü tam olarak desteklemeleri için çağrıda bulunuyorum." ifadesine yer verdi.

 

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