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Dünya BM'den Türkiye açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruz
Dünya

BM'den Türkiye açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruz

Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, 'Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylamasını memnuniyetle karşılıyoruz.' dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-06 23:44:00 -
BM'den Türkiye açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruz

Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylamasını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylamasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bütün ülkelerin anlaşmadaki hedeflerin karşılanmasına yönelik çabaları artırması gerektiğini belirten Dujarric, G20 ülkelerinin iklim değişikliğiyle mücadelede başı çekmesi gerektiğini söyledi.

BM, Paris İklim Anlaşması kapsamında küresel sıcaklık artışının 2 santigrat derecenin altında tutulması hedefinin karşılanabilmesi için ülkelerden dünya genelinde sera gazı emisyonunu 2050'ye kadar sıfıra indirmesini istiyor.

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