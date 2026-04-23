BM'den terör devleti İsrail'in kalleşliğine kınama

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun Lübnan'da bir kadın gazeteciyi öldürmesini kınayarak, olayla ilgili hızlı ve tarafsız soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

“Dün Lübnan'ın güneyindeki Tayri'de İsrail'in düzenlediği bildirilen hava saldırısında hayatını kaybeden Lübnanlı gazeteci Emel Halil'in ölümünü kınadığımızı belirtmek isterim.” diyen Sözcü, gazetecinin ailesi, arkadaşları ve meslektaşlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Dujarric, saldırıda yaralanan ikinci gazetecinin de en kısa sürede iyileşmesini umduklarını belirterek, “Genel Sekreter, gazeteciler de dahil olmak üzere sivillerin her zaman saygı görmesi ve korunması gerektiğini hatırlatıyor.” dedi.

Sivilleri hedef alan ve uluslararası insani hukuku ihlal eden bu öldürmeyle ilgili hızlı ve tarafsız bir soruşturma çağrısında bulunduklarını belirten Dujarric, gazetecilerin müdahale, taciz veya saldırılardan korkmadan temel görevlerini yerine getirebilmeleri gerektiğini tekrarladı.

İsrail ordusunun çarşamba günü Tayri beldesinde ateşkese rağmen düzenlediği saldırıda Lübnanlı gazeteci Emel Halil hayatını kaybetmiş, diğer gazeteci ağır yaralanmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde gazetecileri hedef aldığını itiraf ederek, araçlardaki kişilerin İsrail ordusunun çizdiği sözde "savunma hattı"nı aşarak tehdit oluşturduğunu iddia etmişti.