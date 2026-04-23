  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Asker üniformasıyla seslendirdiler! MSB’den tüyleri diken diken eden paylaşım Siyonistler birbirlerine girdi! İsrail mahkemesinde ‘7 Ekim’ kavgası Türkiye yasta CHP’li sekülerler dansta: Okul saldırısı günü vur patlasın çal oynasın! Gülben Ergen ve Müjdat Gezen’le coştular Slovakya petrol sevkiyatının başladığını bildirdi Rus petrolü yeniden Avrupa'da Avrupa’nın göbeğinde şok hata! Yanlış dozda ilaç ölüme sebep oldu İran gerilimi Avrupa ekonomisini vurdu: Resesyon kapıda mı? Marmaris'te "Adalet istiyoruz" diyerek tepki gösterdiler Oy verdikleri CHP'li belediyeye pankartlı isyan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan flaş açıklamalar Marketlerde eşek eti satılmaya başlandı! İngiltere'deki kiliseden Osmanlı mezarı çıktı!
BM'den terör devleti İsrail'in kalleşliğine kınama

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Birleşmiş Milletler, Lübnan'da kandan beslenen terör devleti İsrail'in bir kadın gazeteciyi öldürmesini kınadı.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun Lübnan'da bir kadın gazeteciyi öldürmesini kınayarak, olayla ilgili hızlı ve tarafsız soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

“Dün Lübnan'ın güneyindeki Tayri'de İsrail'in düzenlediği bildirilen hava saldırısında hayatını kaybeden Lübnanlı gazeteci Emel Halil'in ölümünü kınadığımızı belirtmek isterim.” diyen Sözcü, gazetecinin ailesi, arkadaşları ve meslektaşlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Dujarric, saldırıda yaralanan ikinci gazetecinin de en kısa sürede iyileşmesini umduklarını belirterek, “Genel Sekreter, gazeteciler de dahil olmak üzere sivillerin her zaman saygı görmesi ve korunması gerektiğini hatırlatıyor.” dedi.

 

Sivilleri hedef alan ve uluslararası insani hukuku ihlal eden bu öldürmeyle ilgili hızlı ve tarafsız bir soruşturma çağrısında bulunduklarını belirten Dujarric, gazetecilerin müdahale, taciz veya saldırılardan korkmadan temel görevlerini yerine getirebilmeleri gerektiğini tekrarladı.

İsrail ordusunun çarşamba günü Tayri beldesinde ateşkese rağmen düzenlediği saldırıda Lübnanlı gazeteci Emel Halil hayatını kaybetmiş, diğer gazeteci ağır yaralanmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde gazetecileri hedef aldığını itiraf ederek, araçlardaki kişilerin İsrail ordusunun çizdiği sözde "savunma hattı"nı aşarak tehdit oluşturduğunu iddia etmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23