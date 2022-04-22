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Dünya BM'den tepki: Kınıyoruz
Dünya

BM'den tepki: Kınıyoruz

Birleşmiş Milletler, Afganistan'da bir camiye düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 18:53:00 -
BM'den tepki: Kınıyoruz

Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan'da bir camiye düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Genel Sekreter Antonio Guterres'in, Kunduz vilayetinin İmam Sahip ilçesinde bir camiye yapılan bombalı saldırıyı kınadığı bildirildi.

Açıklamada, hayatını kaybedenler için taziye ve yaralılara için de acil şifa dilenerek, sivillere yönelik saldırıların uluslararası insancıl hukuka göre kesinlikle yasak olduğu kaydedildi.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Kunduz vilayetinin İmam Sahip ilçesindeki Mevlevi Sikander Camisi'ne cuma namazı esnasında düzenlenen bombalı saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirilmişti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmamıştı.

 

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Sonra diyorlarki beddua etme şimdi bu 30 insanın canına kasteden şeref yoksunu bilme ne çukuru insan denemeyecek alçaklara bu az bile
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