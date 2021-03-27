  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya BM'den sert tepki: Kabul edilemez
Dünya

BM'den sert tepki: Kabul edilemez

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Myanmar güvenlik güçlerinin çok sayıda göstericiyi öldürüp yaralaması sonrası yaptığı açıklamada bunun "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-27 23:02:00 -
BM'den sert tepki: Kabul edilemez

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ordunun göstericilere müdahalesinin "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Myanmar'daki darbeye karşı sağlam, kararlı ve uluslararası toplumun birlik olduğu bir tutum sergilenmesi gerektiğini ifade eden Guterres, ülkedeki krize acil bir çözüm bulunması çağrısı yaptı.

Myanmar güvenlik güçlerinin aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişinin ölümüne neden olan darbe karşıtı gösterilere müdahalesini güçlü bir şekilde kınayan Guterres, orduya şiddetten ve baskıdan kaçınması çağrısında bulundu.

Guterres, Myanmar'da ciddi insan hakları ihlalleri işleyenlerin ise hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu bugün hayatını kaybedenlerin sayısının 114'e yükseldiği bildirilmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmarlılar 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı.

Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 400'ün üzerinde gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vatansever

Kabul edilemez.endişeyle izliyoruz.kınıyoruz vesaire ee...
  • Yanıtla

cenk

Muslümanlari Kat ederken cit cikmiyordu. Batsin maymunmar
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Dünya gündemini alt üst eden gelişme! İngiltere işgale hazırlanıyor
Dünya

Dünya gündemini alt üst eden gelişme! İngiltere işgale hazırlanıyor

İngiltere'nin bu yılın sonuna kadar Somali'ye bin özel kuvvet personeli göndereceği ortaya çıktı. Bölge kaynaklarının aktardığı bilgiler doğ..
Bakan Soylu ve İçişleri Bakanlığı peş peşe paylaştı! 30 Mart'ta...
Gündem

Bakan Soylu ve İçişleri Bakanlığı peş peşe paylaştı! 30 Mart'ta...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çeki..
Külliye'de altın zirvesi! Dönmez, Erdoğan'a brifing verdi
Ekonomi

Külliye'de altın zirvesi! Dönmez, Erdoğan'a brifing verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve bakanlara başta altın, gümüş ve bakır olmak üzere madencilik ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay