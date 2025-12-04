BM'den Şam'a ilk ziyaret

BM Heyetinin Suriye ziyareti, BM Güvenlik Konseyi'nin kısa süre önce Ahmed Şara'ya yönelik yaptırımları kaldırmasının ardından geldi.

BM Güvenlik Konseyi'ne üye 15 ülkenin temsilcileri, Beşar Esed'in devrilmesinden yaklaşık bir yıl sonra, Güvenlik Konseyi'nin Suriye'ye yaptığı ilk ziyaret kapsamında Şam'a geldi.

Lübnan üzerinden Şam'a ulaşan heyet, burada Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara liderliğinde bir dizi yetkiliyle görüştü.

Cobar ziyareti

BM heyeti Şam'a vardıktan sonra, “yıkımın ve tahribatın boyutlarını” görmek üzere, savaş sırasında Şam çevresinde yıkılan en büyük mahallelerden biri olan Cobar mahallesini gezdi.

Heyetin gelişi, BM Güvenlik Konseyi'nin kısa süre önce Ahmed Şara'ya yönelik yaptırımları kaldırmasının ardından BM'nin Suriye'deki varlığını yeniden tesis etmeye çalıştığı bir döneme denk geldi.

Ülkesi bu ay Güvenlik Konseyi'ne başkanlık eden Slovenya'nın BM Büyükelçisi Samuel Zbogar Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında bunun “Güvenlik Konseyi'nin altı yıl sonra Orta Doğu'ya ve Suriye'ye yaptığı ilk resmi ziyaret” olduğunu söyledi.

Suriyeli yetkililerin ülkedeki yeni dönemi konsolide etme çabaları ve Lübnan'da İsrail ile Hizbullah arasında bir yıldır devam eden ateşkese yönelik İsrail ihlalleri göz önüne alındığında bu ziyaretin “kritik bir zamanda” gerçekleştiğini belirtti.

8 Aralık'ta Esed rejiminin düşüşünün birinci yıldönümünü kutlayacak olan Suriye yönetimi, 14 yıl süren savaş nedeniyle yerle bir olan ülke ekonomisini yeniden inşa etmeye ve canlandırmaya çalışıyor.

