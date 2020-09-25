BM'den Putin'in Kovid-19 aşısı teklifine yanıt
BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, Putin'in BM çalışanlarına ücretsiz Kovid-19 aşısı teklifini örgütün tıbbi biriminin değerlendirebileceğini söyledi.
Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric, Rusya Devlet Başkanı Putin'in BM çalışanlarına ücretsiz Kovid-19 aşısı verme teklifini BM tıbbi biriminin konuyu değerlendirebileceğini söyledi.
Sözcü Dujarric, basın brifinginde Rus Devlet Başkanı Putin'in Kovid-19 aşısı teklifini kabul edip etmeyecekleri sorularını yanıtladı.
''Cömert teklif için Rusya Devlet Başkanı Putin'e teşekkür ediyoruz,'' diyen sözcü Stephane Dujarric, ''Bilimin rehberliğinde hareket ediyoruz ve bu teklif de yine tıbbi birimimizce gözden geçirilecektir.'' dedi.
Putin, BM 75. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ''Aşımızı BM çalışanlarına ücretsiz olarak sağlamayı öneriyoruz.'' demişti.