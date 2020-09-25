  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya BM'den Putin'in Kovid-19 aşısı teklifine yanıt
Dünya

BM'den Putin'in Kovid-19 aşısı teklifine yanıt

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, Putin'in BM çalışanlarına ücretsiz Kovid-19 aşısı teklifini örgütün tıbbi biriminin değerlendirebileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 06:49:00 -
BM'den Putin'in Kovid-19 aşısı teklifine yanıt

Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric, Rusya Devlet Başkanı Putin'in BM çalışanlarına ücretsiz Kovid-19 aşısı verme teklifini BM tıbbi biriminin konuyu değerlendirebileceğini söyledi.

Sözcü Dujarric, basın brifinginde Rus Devlet Başkanı Putin'in Kovid-19 aşısı teklifini kabul edip etmeyecekleri sorularını yanıtladı.

''Cömert teklif için  Rusya Devlet Başkanı Putin'e teşekkür ediyoruz,'' diyen sözcü Stephane Dujarric, ''Bilimin rehberliğinde hareket ediyoruz ve bu teklif de yine tıbbi birimimizce gözden geçirilecektir.'' dedi.

Putin, BM 75. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada  ''Aşımızı BM çalışanlarına ücretsiz olarak sağlamayı öneriyoruz.'' demişti.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu ve taksiciler arasında kavga çıktı: Bana sesini yükseltme!
Siyaset

İmamoğlu ve taksiciler arasında kavga çıktı: Bana sesini yükseltme!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Taksiciler Odası yöneticileri arasında kavga çıktı. Tartışmanın alevlenmesiyle İmamoğlu, "Sesini yükseltme lü..
Mahkeme kararını verdi! FETÖ'nün 'Maceracı'sının cezası belli oldu
Gündem

Mahkeme kararını verdi! FETÖ'nün 'Maceracı'sının cezası belli oldu

FETÖ'nün kanalı Samanyolu televizyonunda 'Maceracı' isimli programı sunan Murat Yeni, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yagılandığ..
Türkiye'ye askeri tehditte bulundular! Küstah sözler
Dünya

Türkiye'ye askeri tehditte bulundular! Küstah sözler

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin Çinli şirketler ile yakın ilişkileri kurması durumunda Türkiye-ABD askeri ortaklığının zarara ..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı