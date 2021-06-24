BM’den o isimle ilgili açıklama: Bağımsız ve şeffaf inceleme başlatılmalı

Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Benat’ın ölümünden bilgileri olduğunu belirterek, “Genel Sekreter, Nizar Banat'ın ölümüyle hassasiyetle ilgilendi ve açıkça, bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu.” diye konuştu.

Dujarric, hükümetlerin vatandaşlarını koruma ve insan haklarına saygı gösterme sorumluluğu olduğuna işaret ederek, soruşturmanın sonucunun kamuoyuna açık olması gerektiğini kaydetti.

Filistinli muhalif aktivist Nizar Benat, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde sabaha karşı Filistin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan kısa süre sonra hayatını kaybetmişti.

Filistin Alimler Birliği, Benat'ın ölümünü “suikast” olarak nitelemiş, olaydan Filistin yönetimi ve güvenlik güçlerini sorumlu tuttuğunu duyurmuştu.

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, Benat'ın ölümünü araştırmak üzere bir komisyon oluşturulduğunu açıklamıştı.