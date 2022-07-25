BM'den Myanmar'daki infaza tepki

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, darbe sonrası askeri cunta tarafından yönetilen Myanmar'da bir süredir cezaevinde tutulan 4 siyasi aktivistin infazını kınadı.

BM'nin New York'taki Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, "Genel Sekreter Antonio Guterres, İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in Myanmar'daki askeri yetkililer tarafından gerçekleştirilen infazlar hakkındaki yorumuna güçlü şekilde katılıyor." dedi.

Farhan Haq, Bachelet'in bugün erken saatlerde Myanmar'daki 4 siyasi muhalife karşı askeri konsey tarafından idam cezasının uygulanmasını şiddetle kınadığını hatırlatarak, Genel Sekreter Guterres'in, Bachelet'in kınama mesajını güçlü şekilde desteklediğini ve darbe sonrası tutuklanan tüm mahkumların serbest bırakılmasını istediğini belirtti.

Haq, "Myanmar'da on yıllardır ilk defa yaşanan bu infazlar, yaşam, özgürlük ve kişisel güvenlik haklarının acımasız ihlallerini ve Myanmar ordusunun kendi yarattığı bir krize katılımını derinleştirecek." ifadesini kullandı.

Myanmar'da 1 Şubat 2021 askeri darbesi sonrası tutuklanan ve aralarında eski iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinden (NLD) milletvekilin de bulunduğu 4 kişi, yargılandıkları askeri mahkemenin emriyle bugün idam edilmişti.

Askeri yönetimin yaptığı açıklamada, infazların nerede gerçekleştiğine dair bilgi paylaşmazken, mahkumların "şiddet içeren ve insanlık dışı terör cinayetleri" planladıkları ve yönettikleri için "yasal prosedürlere uygun olarak" idam edildiği kaydedilmişti.

Myanmar'daki darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 2 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti. Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alınırken 10 binin üzerinde kişi ise halen hapiste tutuluyor.