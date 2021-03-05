BM'den Myanmar çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Özel Temsilcisi Christine Schraner Burgener, darbe karşıtlarına aşırı şiddet uygulayan Myanmar ordusuna karşı BM Güvenlik Konseyi üyelerine birlikte hareket çağrısı yaptı.

Burgener, BM Güvenlik Konseyi’nin Myanmar’a ilişkin kapalı oturumunda yaptığı konuşmada, Myanmar ordusunun 1 Şubat darbesinden bu yana, darbe karşıtlarını uyguladığı bastırma politikasının şiddetini son derece artırdığına işaret ederek uluslararası toplumun yaşananlara itiraz etmesinin ve Myanmar demokrasisine sahip çıkması için Güvenlik Konseyi üyelerinin de güçlü bir birliktelik göstermesinin önemine vurgu yaptı.

Myanmar ordusunu, Güvenlik Konseyi'nin kararlarına kulak asmadığı yönünde eleştiren Burgener, "Myanmar konusunda birliğinize her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Şiddetin sona ermesi ve demokratik kurumların yeniden kurulması için baskı yapmak ve BM ilkelerini ciddi şekilde zayıflatmaya devam eden askeri darbeyi kınamak için güçlü olmalıyız." şeklinde konuştu.

Myanmar'da askeri darbe karşıtı protestolarda, barışçıl göstericilerin üzerine keskin nişancılar tarafından ateş açıldığını gösteren kayıtlar olduğunu belirten Burgener, gözaltına alınan Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile diğer yetkili ve iktidar partisi yöneticilerinin "derhal ve koşulsuz serbest bırakılması" çağrısında bulundu.

Arakan Müslümanlarının durumuna değindi

Myanmar Özel Temsilcisi Burgener, şubat başından bu yana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yapılan çalışmaların da büyük zarar gördüğünü belirttiği konuşmasında, Arakanlı Müslümanların içinde bulunduğu insani koşullara da değindi.

Burgener, "Kamplarda hala alıkonulan 126 bin Rohingya'nın (Arakanlı Müslüman) hareket özgürlüğü ve evlerine dönmeleri hususunda kalıcı bir çözüm sağlamak için gerçek bir ilerleme kaydedilmesi gerekiyor." dedi.

"Yarım çözümlerin zamanı geçti." diyen Burgener, müreffeh, istikrarlı, birleşik ve açık bir Myanmar'ın geleceğinin, azınlıkların veya savunmasız toplulukların bastırılması veya dışlanması üzerine inşa edilemeyeceğini vurguladı.