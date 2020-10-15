BM'den İsrail'e "Filistin'de 5 bin yeni yasa dışı konutun inşa planını durdurma" çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Batı Şeria'da iki gün içinde yaklaşık 5 bin konutun inşa edilmesi planını onaylayan İsrailli yetkililere, uluslararası hukuka göre yasa dışı olan tüm yerleşim birimi faaliyetlerini durdurması çağrısında bulundu.

BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, yazılı bir açıklama yaparak, İsrailli yetkililerin 14 ve 15 Ekim'de, Batı Şeria'da yaklaşık 5 bin konutun inşasına onay verdiğini, ancak söz konusu yerleşim birimlerinin uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğunu belirtti.

Yerleşim birimlerinin aynı zamanda barışın önündeki en büyük engellerden biri olduğuna ve bu tür adımların iki devletli çözümü baltaladığına dikkati çeken Mladenov, İsrailli yetkililere tüm yerleşim birimi faaliyetlerini durdurma çağrısı yaptı.



