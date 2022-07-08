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Dünya BM’den işgalci İsrail’e uyarı!
Dünya

BM’den işgalci İsrail’e uyarı!

İşgal altında tuttuğu Filistin topraklarında her türlü uluslar arası hak ve kurallara aykırı bir şekilde işgal ve tecrit politikalarını sürdüren terör devleti İsrail’e Birleşmiş Milletler’den uyarı geldi.

Yeniakit Publisher
2022-07-08 17:49:00 -
BM’den işgalci İsrail’e uyarı!

Yeni Akit/Ankara

Birleşmiş Milletler’den Filistin’de hiçbir hukuk kuralı gözetmeden keyfi şekilde Filistinli vatandaşları tehcir eden İsrail’e tokat gibi bir tepki geldi. Filistin Ajansı’nın geçtiği bilgiye göre, Birleşmiş Milletler teşkilatı, El-Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinde yaşayan Filistinlilerin zorla tehcir edilmesini 4. Cenevre Anlaşması'na çok açık bir şekilde muhalefet edilmesi anlamına geleceği ve savaş suçu sayılacağına dair işgalci İsrail'e uyarıda bulundu.

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