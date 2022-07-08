BM’den işgalci İsrail’e uyarı!

Yeni Akit/Ankara

Birleşmiş Milletler’den Filistin’de hiçbir hukuk kuralı gözetmeden keyfi şekilde Filistinli vatandaşları tehcir eden İsrail’e tokat gibi bir tepki geldi. Filistin Ajansı’nın geçtiği bilgiye göre, Birleşmiş Milletler teşkilatı, El-Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinde yaşayan Filistinlilerin zorla tehcir edilmesini 4. Cenevre Anlaşması'na çok açık bir şekilde muhalefet edilmesi anlamına geleceği ve savaş suçu sayılacağına dair işgalci İsrail'e uyarıda bulundu.