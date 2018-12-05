BM’den İdlib’e, 29 TIR insani yardım gönderildi
Birleşmiş Milletler, Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahibi insanlara dağıtılmak üzere, 29 TIR insani yardım malzemesi gönderdi.05 Aralık 2018 Çarşamba 17:00
Birleşmiş Milletler’in (BM) Suriye’nin İdlib kentine insani yardımları devam ediyor.
Reyhanlı’daki lojistik merkezinden yüklenen 29 TIR, İlçe Jandarma Trafik ekipleri ile BM araçlarının eşliğinde Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’na geldi. Buradaki işlemlerin ardından İdlib kentine hareket etti. TIR’lardaki insani yardımların İdlib ve kırsalındaki sivillere dağıtılacağı belirtildi.
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