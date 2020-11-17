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Aktüel BM'den G20'ye "küresel aşı" için gereken 28 milyar dolarlık açığı kapatma çağrısı
Aktüel

BM'den G20'ye "küresel aşı" için gereken 28 milyar dolarlık açığı kapatma çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-11-17 21:37:14 -
BM'den G20'ye "küresel aşı" için gereken 28 milyar dolarlık açığı kapatma çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, G20 ülkelerine, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı küresel aşı ve tedavi programı ACT Accelerator ve COVAX için gereken 28 milyar dolar finansman açığını kapatma çağrısında bulundu.

Guterres, hafta sonu Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılacak sanal G20 Zirvesi öncesi bu ülkelere gönderdiği mektupta, gelişmekte olan ülkelerin borçlarının ertelenmesinin 2021'in sonuna kadar yeniden uzatılması gerektiğine dikkati çekti.

G20 ülkelerine DSÖ'nün küresel aşı ve tedavi programı ACT Accelerator ve COVAX için gereken 28 milyar dolar finansman açığını kapatma çağrısı yapan Antonio Guterres, aşı milliyetçiliğine ise karşı çıkılması gerektiğini ifade etti.

BM Genel Sekreteri Guterres, salgın nedeniyle 115 milyon kişinin daha aşırı yoksulluğa sürüklenme riski bulunduğu uyarısı da yaptı.

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