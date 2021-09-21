BM'den flaş açıklama: yeni çağa ayak uydurmalıyız
BM Genel Sekreteri António Guterres "Birleşmiş Milletler'in yeni çağa ayak uydurmasını sağlamamız gerek" açıklamasında bulundu.
BM 76. Genel Kurulu toplantıları için New York'ta bulunan Guterres, son dakika açıklamalarında bulundu.
'DÜNYANIN UYANMASI GEREKİYOR'
BM Genel Sekreteri Guterres, dünya liderlerine pandemi ve iklim krizi konusunda, "Tehlike çanlarını çalmak için buradayım. Dünyanın uyanması gerekiyor. Uçurumun kenarındayız" dedi
Guterres, "Birleşmiş Milletler'in yeni çağa ayak uydurmasını sağlamamız gerek" ifadelerini kullandı.