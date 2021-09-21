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Dünya BM'den flaş açıklama: yeni çağa ayak uydurmalıyız
Dünya

BM'den flaş açıklama: yeni çağa ayak uydurmalıyız

BM Genel Sekreteri António Guterres "Birleşmiş Milletler'in yeni çağa ayak uydurmasını sağlamamız gerek" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 16:35:00 - 2021-09-21 16:36:34
BM'den flaş açıklama: yeni çağa ayak uydurmalıyız

BM 76. Genel Kurulu toplantıları için New York'ta bulunan Guterres, son dakika açıklamalarında bulundu.

'DÜNYANIN UYANMASI GEREKİYOR'

BM Genel Sekreteri Guterres, dünya liderlerine pandemi ve iklim krizi konusunda, "Tehlike çanlarını çalmak için buradayım. Dünyanın uyanması gerekiyor. Uçurumun kenarındayız" dedi

Guterres, "Birleşmiş Milletler'in yeni çağa ayak uydurmasını sağlamamız gerek" ifadelerini kullandı.

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