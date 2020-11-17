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Aktüel BM'den Etiyopya'daki krizin en az 1 milyon kişiyi etkileyebileceği uyarısı
Aktüel

BM'den Etiyopya'daki krizin en az 1 milyon kişiyi etkileyebileceği uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-11-17 23:49:45 -
BM'den Etiyopya'daki krizin en az 1 milyon kişiyi etkileyebileceği uyarısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya'ın kuzeyindeki çatışmaların en az 1 milyon kişiyi etkileyebileceği uyarısında bulundu.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, yazılı bir açıklama yaparak, Etiyopya'nın kuzeyindeki çatışmaların neden olduğu insani krizin endişe verici olduğunu belirtti.

Çatışmalardan önce dahi Tigray'daki yaklaşık bir milyon kişi ve çevresindeki milyonlarcasının insani yardıma muhtaç olduğunu ifade eden Lowcock, çatışmaların yerel halkın ihtiyaçlarını ve savunmasızlığını artırdığını bildirdi.

Çatışmaların insani yardım örgütlerinin çalışmalarını engellediğini ve bu durumdan en az 1 milyon kişinin etkilenebileceği uyarısı yapan Lowcock, insani erişim ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Tigray eyaletini yöneten TPLF güçleri, 3 Kasım'da ulusal ordu birliklerine saldırmış, Başbakan Abiy Ahmed, 4 Kasım'da askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Komşusu Eritre ile yaptığı barış antlaşması nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Ahmed, uluslararası örgütlerin ve bölge ülkelerinin diyalog çağrılarına kulak asmayarak bölgedeki "cunta" silahsızlandırılana, yasal bir yönetim kurulana ve suçlular cezalandırılana kadar operasyonun devam edeceğini belirtmişti.

Seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri süren TPLF, eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. Seçimlerin ardından ulusal meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

Başbakan Ahmed, 2018'de iktidara gelmeden önce iktidar koalisyonunda ve ülke siyasetinde söz sahibi olan TPLF, yıllardır ülkedeki çok sayıda siyasi grubun hedefinde.

Son dönemde ülkedeki terör saldırılarının arkasında olmakla da suçlanan TPLF, iktidar koalisyonundan geçen yıl ayrılmıştı.



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