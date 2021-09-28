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Dünya BM'den Erdoğan'a ve Putin'e çağrı
Dünya

BM'den Erdoğan'a ve Putin'e çağrı

Anayasa Komitesi'nin altıncı oturum için 18 Ekim'de Cenevre'de toplanacağını açıklayan BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin'e İdlib'de sükuneti sağlamaları çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 18:02:00 -
BM'den Erdoğan'a ve Putin'e çağrı

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, yarın bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devleti Başkanı Vladimir Putin'den İdlib'de sükunetin sağlanmasını istedi.

Pedersen, BM Güvenlik Konseyi'ne brifinginde, Suriye'nin uluslararası aktörlerin birbiriyle çekiştiği birkaç fiili bölgeye bölündüğünü söyledi.

İdlib'de özellikle de Türkiye- Suriye sınırında yerinden edilenlerin bulunduğu kamplara yönelik saldırıların arttığına dikkati çeken Pedersen, ''İdlib'de sahadaki durumun yarın Putin- Erdoğan görüşmesinde önemli bir konu olacağından eminim ve nüfuzu olan bu liderlere sükunetin sağlanması çağrısı yapıyorum. Birçok şey buna bağlı.'' dedi.

Anayasa Komitesi'nin yeniden toplanması için taraflara davetiyelerin gönderildiğini belirten Pedersen, komitenin altıncı toplantı için 18 Ekim'de Cenevre'de olacağını, toplantıdan bir gün öncesinde ise eş başkanlarla bir araya geleceğini aktardı.

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