BM'den endişeli açıklama: Umarım doğrudur
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğini sanmıyorum ve umarım düşüncem doğrudur." ifadelerini kullandı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğini sanmıyorum." dedi.
BM Genel Sekreterliğinde ikinci dönemi 1 Ocak itibariyle başlayan Guterres, Associated Press ajansına verdiği röportajda, gündeme ilişkin konuştu.
Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nin özellikle de veto oyu verebilen 5 daimi üyenin bölündüğünü söyledi.
Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğe değinen Guterres, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğini sanmıyorum ve umarım düşüncem doğrudur." ifadesini kullandı.
Guterres, var olan sorunlar için askeri bir çözüme inanmadığının altını çizdi.
Sorunları çözmek için en makul yolun diplomasi ve ciddi diyalog olduğuna inandığına dikkati çeken Guterres, işgalin "korkunç sonuçları" olabileceğini vurguladı.
Guterres, Rusya'daki üst düzey yetkililerle irtibat halinde olmayı sürdürdüklerini dile getirdi.