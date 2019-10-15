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BM'den Barış Pınarı Harekatı tehdidi: Türkiye sorumlu tutulabilir

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, Türkiye'nin teröristlere yönelik Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'yla ilgili skandal açıklamalarda bulundu. Başta ABD olmak üzere Batı medyasının yalan haberlerinin etkisinde kaldığı açıkça belli olan Birleşmiş Milletler'in açıklamasında, "Türkiye, Suriye'deki Kürt savaşçıların ve politikacıların ölümünden uluslararası hukuka bağlı olarak sorumlu tutulabilir" denildi.

15 Ekim 2019 Salı 13:12
BM'den Barış Pınarı Harekatı tehdidi: Türkiye sorumlu tutulabilir

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki terör koridorunu ortadan kaldırmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı yedinci gününe girerken, uluslararası diplomaside de gündemin bir numaralı konusu Türkiye.

Başta ABD olmak üzere Batı medyası yalan haberlerle harekatın meşru gerekçelerini zayıflatmak isterken, dezenformasyondan etkilendiği açıkça anlaşılan BM’den skandal bir açıklama geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi’nden yapılan açıklamada, "Türkiye, Suriye'deki Kürt savaşçıların ve politikacıların ölümünden uluslararası hukuka bağlı olarak sorumlu tutulabilir" denildi.

Açıklamada ayrıca, sosyal medyada yayınlanan videolardaki infaz görüntüleriyle ilgili bilgi toplandığı, Türkiye'ye de "olası savaş suçları için bağımsız soruşturmalar yürütme" çağrısında bulunuldu.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 13:12
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. Birleşmiş Milletler

YORUM YAZ

  • YORUMYORUM59 dk önce
    ABD nin Irak taki katliamlarını sorumlusu kim.Suriye de katledilen masumların çocukların sorumlusu kim.Mısır Tunus Libya Arakan Afganistan Balkanlar Sudansay say bitmez.Hepinizin ellerinde kan var.Bize insanlık dersi vermeye kalkanlara bakın.İki yüzlü kan emiciler.Allah a bu masumların hesabını elbette vereceksiniz.BM zaten bitik bir kurum.Önce kendinizi yargılayın.
  • nadim hatipoğulları nadim hatipoğulları 1 sa önce
    yahu ne demek bu şimdi sanki adamlar şaka yapıyor UTANMAZLAR 50 SENEDİR BU GÜZELİM ÜLKEMİZİN HUZURUNU KAÇIRAN VE ONBİNLERCE MEHMEDİMİZİN GÜVENLİK GÜÇLERİMİZİN İNSANIMIZI ŞEHİT EDEN SANKİ BAŞKALARI UTANIN BÖYLE BİR TASARIYI YAYINLAMAYI DÜŞÜNMEYİ BİLE AKLINIZA GETİRMEYİN BUNUN ALTINDAN KALKAMAZSINIZ.
  • Mehmet Mehmet 1 sa önce
    Ulan hepsi ........ bunların.

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