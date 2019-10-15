BM'den Barış Pınarı Harekatı tehdidi: Türkiye sorumlu tutulabilir

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki terör koridorunu ortadan kaldırmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı yedinci gününe girerken, uluslararası diplomaside de gündemin bir numaralı konusu Türkiye.

Başta ABD olmak üzere Batı medyası yalan haberlerle harekatın meşru gerekçelerini zayıflatmak isterken, dezenformasyondan etkilendiği açıkça anlaşılan BM’den skandal bir açıklama geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi’nden yapılan açıklamada, "Türkiye, Suriye'deki Kürt savaşçıların ve politikacıların ölümünden uluslararası hukuka bağlı olarak sorumlu tutulabilir" denildi.

Açıklamada ayrıca, sosyal medyada yayınlanan videolardaki infaz görüntüleriyle ilgili bilgi toplandığı, Türkiye'ye de "olası savaş suçları için bağımsız soruşturmalar yürütme" çağrısında bulunuldu.