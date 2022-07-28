BM'den, barış gücü askerlerinin öldürülmesine yönelik Kongo ile ortak soruşturma

MONUSCO Özel Temsilci Yardımcısı Khassim Diagne, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısına çevrim içi katılarak, 25-26 Temmuz'da BM Misyonuna karşı yapılan saldırıyla ilgili, "Görev üssünde düzenlenen şiddetli bir gösteri sırasında iki Hintli polis ve bir Faslı asker öldürüldü ve bir Mısırlı polis memuru yaralandı." dedi.

Diagne, gazetecilerin sorularını cevaplandırdığı kapalı devre canlı bağlantıda, "Konunun hızlı bir soruşturmaya ihtiyacı var ve gösteriler esnasında ölümlerin nasıl gerçekleştiğini bulmak için otopsiler yapılmalı ve mermiler incelenmelidir. Kongo'daki yetkililerle ne olduğuna yönelik ortak bir soruşturma yürüteceğiz." diye konuştu.

"Bugün durum nispeten sakin ve şehirde hayat normale dönüyor." diyen Özel Temsilci Yardımcısı, BM Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix'in Kongolu yetkililerle görüşmek üzere cuma günü bölgeye gideceğini açıkladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres salı akşamı yaptığı açıklamada, Kuzey Kivu'nun Butembo kentinde barış güçlerine yönelik saldırıyı kınamıştı.

Kongo'nun başkenti Goma, MONUSCO güçlerine karşı üst üste ikinci gün protestolara tanık olurken, göstericiler, BM misyon güçlerini ülkenin doğusunda artan şiddetin ortasında sivilleri korumamakla suçluyor.

Kongo'daki BM varlığı yaklaşık 20 yıl öncesine dayanıyor ve Orta Afrika ülkesindeki BM gücü, özellikle ülkenin doğusunda faaliyet gösteren silahlı gruplarla yabancı isyancıları takip etmekle görevli yaklaşık 19 bin unsurdan oluşuyor.

BMGK, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki BM İstikrar Misyonu'na yönelik saldırıyı şiddetle kınadı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK), yapılan yazılı açıklamada Güvenlik Konseyi üyelerinin, "Kongo'daki MONUSCO çalışanlarına karşı düzenlenen, Hindistan ve Fas'tan üç barış gücü askerinin ölümüyle ve yaralanmalarla sonuçlanan son saldırıları şiddetle kınadığı" bildirildi.

Açıklamada, "Güvenlik Konseyi üyeleri, kurbanların ailelerine, Hindistan ve Fas'a, ayrıca BM'ye ve hayatını kaybeden sivillere en derin taziyelerini iletti. Yaralı barış gücü askerlerine ve sivillere acil şifalar diledi." denildi.

"Konsey üyeleri, BM'nin barış güçlerini hedef alan kasıtlı saldırıların uluslararası hukuka göre savaş suçu teşkil edebileceğinin altını çizerek Kongo yetkililerini bu saldırıları hızlı bir şekilde soruşturmaya ve failleri adalete teslim etmeye ve Güvenlik Konseyi'nin 2518 (2020) kararına uygun olarak ilgili asker ve polis katkısında bulunan ülkeleri süreç hakkında bilgilendirmeye çağırdılar." ifadesine yer verilen açıklamada, Kongo'daki tüm taraflar, MONUSCO ile tam iş birliğine ve Güvenlik Konseyi'nin 2612 (2021) sayılı kararı ve MONUSCO ile Güçlerin Statüsü Anlaşması'na uygun olarak BM Misyonu'nun görevinin tam ve nesnel şekilde uygulanmasına bağlı kalmaya çağrıldı.

BM personeli ve varlıklarının emniyeti ve güvenliği için birincil sorumluluğun ev sahibi devletlere ait olduğu vurgulanan açıklamada, MONUSCO ile Kongo hükümeti arasındaki angajmanların ve sürekli iletişimin önemine işaret edildi.