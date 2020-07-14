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Dünya

BM'den Azerbaycan ve Ermenistan'a gerginliği azaltma çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres, Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalardan derin endişe duyduğunu belirterek çatışmalara son verme, gerginliği azaltma ve provokatif söylemlerden kaçınma çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 07:37:00 -
BM'den Azerbaycan ve Ermenistan'a gerginliği azaltma çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada, Azerbaycan-Ermenistan sınırında ağır silahlarla yapılan ve ölümle sonuçlanan çatışmalardan duyduğu endişeyi dile getirdi. 

Her iki ülkeye de çatışmalara son verme, gerginliği azaltma ve provokatif söylemlerden kaçınma çağrısında bulunan Guterres, söz konusu tehlikeli duruma ve uzun süredir devam eden Karabağ sorununa barışçıl ve müzakere edilmiş bir çözüm için destek olma önerisini yineledi.

Ermenistan ordusu, pazar günü sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 1'i üsteğmen 4 asker hayatını kaybetmiş, 4 asker de yaralanmıştı.

Azerbaycan ordusu da Ermenistan ordusuna ait mevzileri, askeri radar istasyonunu, araç depolarını, tank ve zırhlı araçları vurmuştu.

 

 

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