BM'den Afganistan'da barış sürecinin çökmesi halinde insani kriz yaşanacağı uyarısı

KABİL (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan'da barış sürecinin başarısızlığa uğraması ve şiddetin sürmesi halinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve sert kış koşullarıyla mücadele eden yerlerinden olmuş binlerce kişi için insani bir felaketin yaşanacağı uyarısında bulundu.

Afganistan'a 4 günlük ziyarette bulunan BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Associated Press Ajansına yaptığı açıklamada, çatışmaların devam etmesi halinde ülke içinde çok daha fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kalacağını söyledi.

Grandi, "Barış çabaları başarısızlığa uğrarsa bu ülkede hiç şüphesiz büyük bir insani felaket görebiliriz. Umarım bu olmaz. Burada her şeye hazırlıklı olmamız gerektiği kanısındayım." ifadesini kullandı.

Afganistan'da çatışmanın tüm taraflarına şiddeti azaltma çağrısında da bulunan Grandi, "Afgan halkına sabırlı olmalarını söylüyorum. Ancak diğerlerine acele etmeleri ve yakında çok ihtiyaç duyulan bir çözümü bulmalarını söylemek zorundayım. 40 yıl ızdırap çekmek için uzun bir süre." diye konuştu.

Uluslararası Kurtarma Komitesi, olası Kovid-19 vakalarının yüzde 80'ine test yapılamadığından Afganistan'ın insani bir krizin eşiğinde olduğunu açıklamıştı.

- Barış görüşmelerinin seyri

ABD, ilk kez eski Başkan Barack Obama yönetiminde Afganistan'da barış amacıyla Taliban ve Afgan hükümetleri arasında görüşmeler yürütülmesi için girişimlerde bulundu. ABD'nin 2011, 2012 ve 2013'teki girişimleri sonuçsuz kaldı.

Donald Trump'ın, 2017'de ABD başkanı seçilmesinin ardından müzakerelerin başlaması yeniden gündeme geldi. ABD ile Taliban temsilcileri, 25 Şubat 2019'da barış görüşmeleri için Katar'ın başkenti Doha'da ilk kez bir araya geldi.

ABD Başkanı Trump'ın Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Eylül 2019'da taraflar arasında anlaşmaya varıldığını, anlaşmanın Trump'ın onayını beklediğini açıkladı. Ancak aynı günlerde Kabil'de yaşanan terör saldırısında bir ABD askerinin ölmesi üzerine Trump, anlaşmayı erteledi.

ABD ile Taliban arasında Aralık 2019'da yeniden başlayan görüşmeler, "şiddetin azaltılması" adı verilen fiili ateşkes kararıyla sonuçlandı. 22 Şubat 2020'de başlayan 7 günlük sürenin sonunda 29 Şubat'ta barış anlaşması imzalandı.

Afganistan'da yıllardır süren savaşı sonlandırmak amacıyla Taliban ile Afganistan heyeti arasında 12 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da başlayan barış görüşmeleri de görüş ayrılıkları nedeniyle askıya alınmıştı.



