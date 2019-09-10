BM'den Afganistan ve Taliban'a "doğrudan diyalog" çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Afganistan Özel Temsilcisi Tadamichi Yamamoto, "Afganistan ve Taliban arasında doğrudan görüşmelerin bir an önce başlaması gerek." dedi.

BM Güvenlik Konseyini Afganistan'daki gelişmelerle ilgili bilgilendiren Yamamoto, Afganistan'daki krizin çözümünün sadece Afgan halkı arasında ''doğrudan'' ve toplumun her kesimini temsil eden ''kapsayıcı'' görüşmelerle mümkün olduğuna dikkati çekti.

Yamamoto, "Afganistan ve Taliban arasında doğrudan görüşmelerin bir an önce başlaması gerek." ifadesinin kullandı.

Afganistan'da tarafları bir araya getirmek için çok fazla çaba gösterildiğini anlatan Yamamoto, Afgan hükümeti ve Taliban'a yaratılan bu fırsatları değerlendirme çağrısında bulundu.

Yamamoto, bölge ülkeleri ve diğerlerinin, barış sürecine desteğinin de son derece önemli olduğunu ve bu süreci ileri taşıyacağını söyledi.

- Taliban'a çağrı

Afgan halkının 28 Eylül'de 2001'den beri 4. kez cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandığa gideceğini dile getiren Yamamoto, ''güvenilir'' ve ''kapsayıcı'' seçimlerin, barış süreci için de son derece önemli olduğunu vurguladı.

Afgan halkının, seçimlerde Taliban'ın saldırılarından endişe duyduğuna ve seçim merkezlerinde sivillere yönelik saldırıların ''kabul edilemez'' olduğunu dikkati çeken Yamamoto, Taliban'a, bu tür tehditlerini geri çekmesi çağrısında bulundu.

- Türkiye'den uluslararası topluma, Afgan halkına destek çağrısı

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu da BM Güvenlik Konseyi'nde bir konuşma yaptı.

Afganistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerine sadece 18 gün kaldığını ve seçimlerin ülkedeki barış ve istikrara yönelik çabalara katkı sağlaması gerektiğini belirten Sinirlioğlu, ülkede terör saldırılarının arttığına ve özellikle kadın ve çocuklara yönelik saldıların ''alarm verici'' olduğuna dikkati çekti.

Afganistan'da güvenliğin kötüye gitmesinin, seçim sürecini ''rayından çıkarıp'' ülkeyi başka bir şiddet döngüsüne sürükleyebileceği uyarısında bulunan Sinirlioğlu, uluslararası topluma, seçimlerin barışçıl ve başarılı bir şekilde yapılabilmesi için Afgan halkına destek vermesi çağrısında bulundu.

Sinirlioğlu, Türkiye'nin, Afganistan'daki terör saldırılarını güçlü bir şekilde kınadığını, bu ülkedeki şiddeti azaltmaya, barışı ve güvenliği desteklemeye yönelik her türlü girişimin arkasında olduğunu ifade etti.

Bölgesel iş birliğinin önemine ve ''İstanbul Süreci''ne de değinen Sinirlioğlu, İstanbul Süreci'nin diyalog için en kapsamlı bölgesel platform olmaya devam ettiğini ve Türkiye'nin Afgan hükümetiyle, yıl sonunda bakanlar düzeyinde bir konferans düzenlemeyi planladığını söyledi.